Buscaban erizos por una denuncia y terminaron encontrando ocho especies exóticas en un local de Neuquén

Investigaban la venta ilegal de erizos y encontraron ocho especies exóticas en un local del centro de Neuquén

Un comercio del microcentro de Neuquén fue allanado en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica. Durante el procedimiento fueron secuestrados un erizo africano, un ratón ruso, tres hamsters, un cobayo y siete axolotes exóticos.

La medida fue realizada por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, luego de una denuncia vinculada con la presunta venta ilegal de erizos y con autorización judicial.

Encontraron animales y elementos para su mantenimiento

La investigación avanzó con tareas realizadas por los efectivos y la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. Con los elementos reunidos se obtuvo la orden para registrar el establecimiento.

Además de los animales, los policías secuestraron peceras, jaulas y distintos elementos utilizados para su mantenimiento. También fueron incautados medicamentos, antiparasitarios, alimentos y productos de higiene animal cuya comercialización no estaría permitida.

Intervino Guardafauna

Del procedimiento participaron integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas de Guardafauna, quienes labraron un acta de infracción por la posesión y comercialización de fauna silvestre y exótica.

Los ejemplares quedaron bajo su resguardo mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el comercio.

También intervinieron las áreas municipales de Comercio y Bienestar Animal, que confeccionaron distintas actas por irregularidades detectadas durante la inspección del establecimiento.

La causa continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales por presuntas infracciones a las leyes nacional 22.421 y provincial 2.539, vinculadas con la conservación de fauna silvestre y exótica.