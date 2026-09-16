Maluma fue papá por segunda vez: nació Orión y mostró la primera foto junto a Susana Gómez

El cantante colombiano Maluma y su pareja, la arquitecta Susana Gómez, celebran la llegada de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez. El bebé nació el lunes 14 de septiembre y el artista confirmó la noticia este martes a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva imagen familiar.

Con una postal tomada poco después del nacimiento, Maluma se mostró junto a Susana y el recién nacido, en uno de los momentos más íntimos de la pareja. Visiblemente emocionados, ambos posaron junto al nuevo integrante de la familia.

El intérprete mantuvo el anuncio sencillo y eligió acompañar la fotografía con el nombre completo del bebé y su fecha de nacimiento: Orión Londoño Gómez, 14 de septiembre de 2026.

Maluma presentó a Orión, su segundo hijo con Susana Gómez

La publicación provocó inmediatamente una catarata de mensajes entre los seguidores del colombiano. En apenas una hora acumuló cientos de miles de reacciones, además de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Entre los comentarios tampoco faltó el humor de los fanáticos, que rápidamente comenzaron a referirse a Orión como “el verdadero Maluma Baby”, en alusión a una de las expresiones más identificadas con el cantante.

Orión es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez, quienes ya son padres de París, nacida en marzo de 2024. La pareja siempre intentó mantener buena parte de su vida familiar alejada de la exposición, aunque el músico comparte ocasionalmente algunos momentos especiales con sus seguidores.

Maluma atraviesa un intenso momento profesional

La llegada de Orión coincide con una etapa de importantes proyectos para el artista colombiano. En las últimas semanas, Maluma volvió a quedar en el centro de la escena por nuevas colaboraciones musicales.

Entre ellas aparece su próximo lanzamiento junto a Shakira. Los colombianos anunciaron la canción “Agua”, cuyo estreno está previsto para el 17 de septiembre.

La colaboración vuelve a reunir a dos de los artistas colombianos de mayor proyección internacional, mientras Maluma atraviesa ahora uno de sus momentos personales más especiales: la llegada de su segundo hijo y la ampliación de la familia que formó junto a Susana Gómez.