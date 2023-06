Jey Mammon habría recibido una importante oferta laboral: de qué se trata

Jey Mammon sigue en el ojo de la tormenta tras la denuncia de abuso sexual hecha por Lucas Benvenuto, a pesar de haber transcurrido dos meses y de que el conductor se fue a España para evitar el acoso mediático. Ahora, se espera que vuelva a la vida pública, según adelantaron colegas de él.

El sitio «Gossip» reveló que Jey Mammon recibió una propuesta laboral del productor Gustavo Sofovich, con quien fue visto en los últimos días yendo al teatro y con una relación cercana. La oferta sería para formar parte de la próxima temporada teatral, en el verano.

Sin embargo, la información fue puesta en duda por Pilar Smith, quien en su programa de Net TV señaló que “hablé con Jey Mammon. Me dijo que no está para pensar en la vuelta a la televisión o al teatro”; además, la periodista agregó que «le hizo muy bien el cariño de la gente”.

Cabe recordar que Jey Mammon mantiene vigente un contrato con Telefe por la conducción de «La Peña de Morfi», donde lo acompañaba Jesica Cirio, pero de momento no fue convocado para retornar a la pantalla del «canal de la familia».

Jey Mammon salió al teatro, tras la denuncia de abuso sexual

Jey Mammon fue a ver a Baby Etchecopar al teatro. El denunciado conductor asistió a ver un espectáculo teatral. «¡Volvé que te extrañamos!», «¡Vamos te queremos!», «¡Aguante Jey!», le gritaron algunos fans.

Esta fue la primera salida de Jey Mammon luego del escándalo por las acusaciones de Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual hace algunos meses.

«Esta es una acusación falsa. Un hecho que no ocurrió. No violé, no abusé y no drogué a nadie«, habían sido las declaraciones del artista tras la fuerte denuncia del joven.

En la puerta del teatro, Jey posó para las cámaras junto a Gustavo Sofovich. En el hall del teatro, se sacó selfies con sus admiradores, que festejaron su presencia.