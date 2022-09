Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, dejó una dura definición sobre Jorge Mangeri

Nueve años después del femicidio de Ángeles Rawson, asesinada por el encargado del edificio Jorge Mangeri, su mamá Jimena Aduriz decidió abrir las puertas de la intimidad de su familia y contó la historia detrás de esos días de espanto en diálogo con Migue Granados.

Aduriz, quien tras el asesinato de su hija se convirtió en activista para concientizar sobre la violencia de género y machista, accedió a dar una entrevista como nunca antes con el periodista, quien había anticipado que la conversación había pasado por momentos muy difíciles.

«Esta semana sale un episodio de La Cruda muy difícil. Uds saben que todos realmente son casos que me interesan, sino no los haría. Pero a éste me costó animarme y realmente fue muy doloroso. El episodio del martes es con Jimena, la madre de Ángeles Rawson» publicó Granados poco antes de que saliera el capítulo de su podcast en Spotify.

En esa charla, la mamá de Ángeles contó que si en algún momento hubiese sospechado de Mangeri, condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio y abuso sexual, «lo hubiese hecho echar».

«Otra pregunta estúpida que me dijiste que te hacen es si sospechaste del portero. Obviamente, si hubieras sospechado, la hubieras cuidado de, o hubieras hecho algo para que eso no suceda», se oye que Granados retoma una pregunta de la conversación. «Lo hubiera hecho echar«, le contestó tajante Jimena.

Según su testimonio, ninguno de los vecinos sospechaba que el hombre podía cometer un delito de tal magnitud. «Después lo cotejé con mis vecinos. Nadie lo podía creer. De hecho, sospecharon de mi marido, porque no podían creer que este hombre fuera capaz de una cosa así«, indicó Aduriz.

Y continuó: «Una vecina mía tenía hijas adolescentes y me dijo: ‘Yo he dejado que él entrara con Emilia chiquita a cambiar la bombita de luz’. Tenía llave de todos los departamentos. Un psicópata de libro» lo definió la mamá de Ángeles.

Me animé a enfrentarme a Jimena, la mamá de Angeles Rawson. Su entereza me dio absoluta admiración. El episodio más difícil 💔 pic.twitter.com/UwWYZqMbB1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2022

El femicidio de Ángeles Rawson

Según consta en la investigación, Ángeles Rawson fue asesinada en la tarde del 10 de junio de 2013 en el edificio donde vivía con su familia del barrio porteño de Palermo. Su cuerpo apareció al día siguiente en la planta de tratamiento de residuos del Ceamse, en la localidad de José León Suárez.

Si bien se construyeron muchas teorías alrededor del caso, algunas sin pies ni cabeza, finalmente una prueba de ADN de los rasguños que le hizo la víctima a su perpetrador determinaron que el encargado del edificio había intentado abusar de la adolescente y, en ese proceso, la asesinó.