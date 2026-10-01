Qué pasará con Joaquín Levinton en “Es mi sueño” tras la denuncia: habló Guido Kaczka

La denuncia contra Joaquín Levinton abrió interrogantes sobre su futuro en “Es mi sueño”, donde integra el jurado. Mientras se analiza cómo continuará su participación, Guido Kaczka habló del tema y explicó por qué decidió manejarse con cautela.

La situación de Joaquín Levinton comenzó a generar repercusiones también en su presente televisivo. Luego de conocerse la denuncia contra el líder de Turf por presunto abuso sexual y amenazas, surgieron dudas sobre su continuidad como jurado de “Es mi sueño”, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece.

Por el momento, el canal no comunicó oficialmente que Levinton haya sido apartado ni anunció un reemplazante. Sin embargo, su participación quedó bajo la lupa mientras se esperan definiciones sobre las próximas grabaciones.

Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton

Consultado por Intrusos sobre lo ocurrido, Guido Kaczka evitó adelantar qué decisión podría tomar la producción y remarcó que prefiere ser prudente por la gravedad de las acusaciones.

“Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó el conductor.

Ante las preguntas sobre una eventual salida del cantante del programa, Kaczka insistió en que no hará declaraciones apresuradas.

“No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser”, señaló.

El problema con los programas de “Es mi sueño” que ya están grabados

Uno de los puntos que deberá resolver la producción tiene que ver con las emisiones que ya fueron grabadas y cuentan con la participación de Levinton.

Según trascendió, existirían varios programas ya registrados, por lo que una eventual decisión sobre la continuidad del músico tendría impacto principalmente sobre las próximas grabaciones.

Hasta el momento, El Trece no informó oficialmente cambios en el jurado ni confirmó qué ocurrirá con Levinton una vez que se emita el material ya producido.

Joaquín Levinton negó las acusaciones

La incertidumbre televisiva se produce mientras avanza la causa judicial. Una mujer de 39 años denunció a Levinton y aseguró haber mantenido una relación con él entre 2015 y 2020. La presentación incluye acusaciones por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

El cantante negó categóricamente las acusaciones y también rechazó que la denunciante haya sido su pareja. Sostuvo que la mujer lo hostiga desde hace años y aseguró que su defensa cuenta con material que será presentado ante la Justicia.

Por su parte, Turf difundió un comunicado en respaldo al músico y señaló que Levinton se presentó ante el juzgado y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras la investigación sigue su curso, ahora una de las principales incógnitas alrededor de Joaquín Levinton pasa por su futuro en “Es mi sueño” y la decisión que tomará la producción para las próximas grabaciones.