Joel Ojeda y Catalina Gorostidi protagonizaron un tenso cruce en redes: «Te cansaste de ser violenta» 

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi protagonizaron una polémica ruptura tras conocerse dentro de la casa de Gran hermano y este lunes 7 de julio tuvieron un picante ida y vuelta en X, dejando en claro que está todo mal entre ambos.

¿Qué pasó entre Joel Ojeda y Catalina Gorostidi?

Todo comenzó cuando el ex hermanito escribió en su cuenta oficial de X: «La gente que es feliz: NO ROMPE LAS PELOTAS», a lo que su expareja no lo dudó y respondió: «Entonces claramente VOS NO SOS FELIZ! Sos un pelotudo».

Pero eso no quedó ahí, ya que Joel Ojeda le contestó picante: «Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo 6 meses después. Que pena», y Catalina Gorostidi cerró: «Siempre quedando como el BUENITO y yo como la hdp! SOS un caradura .. pero seguí ahora pegas dos portales por MI otra vez».

Juliana «Furia» Scaglione volvió a Sex con un nuevo y audaz rol bajo la dirección de Muscari

La ex Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione regresó al escenario de sex el pasado 3 de julio, bajo la dirección de José María Muscari, con motivo de la celebración del sexto aniversario del espectáculo y, en este sentido, la mediática reveló que cuenta con un “rol diferente en el show”.

“Deberían venir a verme porque esta vez tengo un rol diferente en el show, y además porque SEX cumple 6 años, y los que no conocen deben venir a vernos”, concluyó la mediática con destacable entusiasmo ante la futura puesta en escena.

Por su parte, Muscari aseguro: “Ella tiene mucha entrega, profesionalismo y talento, además una impronta de sex en su aura. Ella es 100% Sex y en esta oportunidad en su participación habrá un monólogo, tendrá una performance durante el show en general donde va a cantar y obvio bailar. Estoy contento con su regreso”.