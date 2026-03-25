Jorgelina Cardoso explotó por rumores de infidelidad de Di María y un influencer tuvo que pedir disculpas

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales luego de que circulara una versión sobre una supuesta infidelidad del futbolista. Según lo publicado por PrimiciasYa, la mujer reaccionó con dureza ante los dichos de un influencer que difundió la información sin confirmar.

El episodio generó gran repercusión en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena a la familia del jugador de Rosario Central.

La versión que desató el enojo de Jorgelina Cardoso

Todo comenzó cuando el influencer Gonzalo Sotelo publicó en la red social X una versión que indicaba que Jorgelina Cardoso habría revisado los ingresos del barrio privado donde vive con su familia y habría detectado la presencia de modelos.

La información, que rápidamente se viralizó, provocó una inmediata reacción de la esposa de Di María, quien salió a desmentir de manera contundente la versión.

La dura respuesta de Jorgelina Cardoso en redes

Desde sus historias de Instagram, Jorgelina Cardoso apuntó directamente contra el joven influencer y no dudó en exponerlo públicamente, incluso compartiendo su número de teléfono.

“Jajaja, ¿querés fama tontito? Este no es el camino. Te metiste en la boca del lobo. Tenés que volver a nacer para ser más inteligente”, escribió en uno de los mensajes.

Luego, redobló la apuesta al publicar fotos del joven y pedir a sus seguidores que lo contacten: “Es el chico que quiere fama… Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando. Colaboren guerreros”, ironizó.

Además, lanzó una advertencia directa: “Se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia”.

La reacción del influencer tras la polémica

Tras la difusión de su número, Gonzalo Sotelo mostró algunos de los mensajes que recibió por WhatsApp y expresó su preocupación por la situación.

“Si me pasa algo, hago responsable a la que filtró mi número”, advirtió, en medio de la ola de mensajes que comenzó a recibir.

Por su parte, Jorgelina continuó con su descargo: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y mentir. Fin”, cerró, visiblemente molesta.

El pedido de disculpas y el cierre del conflicto

Horas más tarde, y con la polémica instalada, el influencer publicó un mensaje en Instagram en el que pidió disculpas públicas a Cardoso y a su familia.

“Acabo de hablar con Jorgelina. Pido perdón por no chequear bien la información que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde”, expresó.

Además, solicitó que cesaran las agresiones: “Paren con las amenazas de muerte, no tiene nada que ver”, agregó.

Tras este mensaje, Jorgelina Cardoso eliminó las historias en las que exponía al joven y dio por terminado el conflicto con una frase: “Cuentas claras conservan la amistad”.

El episodio deja en evidencia el impacto de las redes sociales en la difusión de información no verificada y cómo, en cuestión de horas, un rumor puede escalar hasta convertirse en un conflicto mediático de alto voltaje.