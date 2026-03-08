Así es la casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario: minimalismo extremo y una pileta con cascada privada

Para Ángel Di María, no hay lugar como el hogar. Después de recorrer el mundo con su zurda mágica, el «Fideo» y Jorgelina Cardoso decidieron que su base de operaciones definitiva sea Rosario.

Allí construyeron una propiedad que es un manifiesto del lujo contemporáneo: una mansión donde el blanco absoluto, el vidrio y la luz natural son los verdaderos protagonistas.

Diseñada para la vida familiar junto a sus hijas, Mía y Pía, la casa equilibra la sofisticación de una villa europea con la calidez necesaria para los asados y las reuniones con amigos de toda la vida, según Caras.

Arquitectura de vanguardia: el corazón de la casa

Lo primero que impacta al ingresar a la residencia es la sensación de amplitud. La arquitectura minimalista se apoya en techos altos y un concepto de planta abierta que conecta todo el nivel inferior.

La escalera «invisible»: El gran hito de diseño es una escalera de estilo volado, sin barandas, que parece flotar en el centro del living. Una pieza de ingeniería que aporta una estética etérea y moderna.

Luz total: Grandes ventanales de piso a techo eliminan las fronteras entre el living y el parque, permitiendo que la casa «respire» y se integre al verde exterior.

El rincón de la gloria: En un sector destacado, la vivienda funciona como un museo privado donde Di María atesora sus medallas, camisetas y trofeos en un entorno de absoluta elegancia.

Un jardín de nivel internacional con toque familiar

El exterior fue concebido como un área de recreación total, lejos del asedio mediático. Para la familia, el patio es su lugar en el mundo.

El centro de atención es una piscina de dimensiones generosas que incluye una cascada privada, transformando el jardín en un spa al aire libre. Sillones de gran porte y líneas rectas decoran las galerías, ideales para el descanso tras años de alta competencia.

Fiel a su estilo padrazo, el «Fideo» integró juegos de parque e inflables de gran escala para que sus hijas disfruten de un entorno seguro y divertido.