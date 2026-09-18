Por qué volvieron a internar a Mirtha Legrand: los motivos médicos detrás de su regreso al Mater Dei

En la tarde de este viernes 18 de septiembre 2026, trascendieron los motivos clínicos por los cuales Mirtha Legrand debió ser reingresada a las instalaciones del Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta para continuar su recuperación en su departamento porteño.

Mirtha Legrand, la comunicadora de 99 años, acudió a la guardia asistencial tras constatar que los síntomas asociados a su afección respiratoria original no habían remitido por completo durante su estadía domiciliaria.

Ante la continuidad de las molestias en las vías aéreas, y con la premisa de descartar un cuadro de neumopatía u otras complicaciones estacionales, el equipo médico de cabecera determinó que la paciente permanezca hospitalizada para recibir seguimiento continuo y farmacología bajo estricto control asistencial.

Persistencia de síntomas y el cuadro respiratorio que derivó en la internación de Mirtha Legrand

La determinación de readmitir a Mirtha Legrand en el centro médico de Palermo se fundamentó en la persistencia del reflejo de tos y la inflamación residual del cuadro bronquial, que arrastra desde inicios de mes.

Aunque la diva había obtenido el visto bueno de los especialistas el pasado domingo 13 para trasladarse a su domicilio, la reaparición de dificultades respiratorias en las últimas horas aconsejó no prolongar el reposo sin aparatología de medición cercana.

Frente a este escenario, los profesionales de la salud resolvieron trasladarla desde el área de guardia hacia el sector de internación para administrar terapias específicas y evaluar la evolución pulmonar mediante estudios de laboratorio e imágenes.

La intervención temprana busca evitar que un proceso bronquial mal resuelto derive en una infección pulmonar más profunda o comprometa la oxigenación en sangre, un riesgo sensible en pacientes de edad avanzada.

El rol del Sanatorio Mater Dei y la información médica sobre la salud de Mirtha Legrand

Para despejar especulaciones en el ámbito del espectáculo y llevar serenidad al público televidente, las autoridades del Sanatorio Mater Dei coordinaron la emisión de un informe médico institucional que delimita los pasos a seguir dentro del protocolo clínico de Mirtha Legrand.

La estrategia del nosocomio apunta a centralizar los reportes sobre su estado físico, garantizando que el tratamiento se desarrolle en un marco de reposo absoluto y contención familiar.

A la par de su permanencia en el centro asistencial, los ciclos televisivos de la conductora en El Trece continuarán bajo el mando de Juana Viale mientras se aguarda la estabilización definitiva de su cuadro.