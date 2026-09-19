Se filtraron detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: actores, películas y una gran sorpresa

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan una celebración poco convencional para el 19 de diciembre. Según reveló Yanina Latorre, la pareja diseñó una experiencia inspirada en su propia historia de amor, con tres películas como hilo conductor, actores y una impactante puesta en escena.

Cada nuevo detalle que se conoce sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirma que la pareja prepara mucho más que una fiesta tradicional. A tres meses de la celebración prevista para el 19 de diciembre, trascendió que los novios pensaron un evento con una fuerte impronta artística y cinematográfica.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV). Según contó la conductora, Tini y el futbolista participaron personalmente de la creación del concepto y decidieron utilizar su propia historia de amor como punto de partida.

La particular temática que tendrá la boda de Tini y De Paul

Uno de los datos que más llamó la atención es que la celebración estará inspirada en tres películas que la pareja considera representativas de su relación.

La idea no quedaría solamente en la decoración. Según la información difundida, habrá una puesta especialmente diseñada para trasladar a los invitados a esos universos cinematográficos, con estructuras de gran tamaño, espacios ambientados y actores que recrearán personajes vinculados a las películas elegidas.

Incluso, una de esas producciones tendría un lugar central durante el casamiento. Para recrear su universo se estaría preparando una estructura gigante con un túnel de ingreso, pensado para que los invitados atraviesen una experiencia inmersiva antes de llegar al sector principal de la celebración.

Por ahora, los títulos de las tres películas se mantienen bajo estricta reserva y tampoco trascendió cuál será la ambientación principal.

Tini Stoessel habría diseñado el concepto junto a Rodrigo De Paul

La cantante tendría una participación directa en cada detalle. Latorre comparó el proceso creativo de la boda con el trabajo que Tini realizó para Futttura, su ambicioso proyecto artístico.

La pareja se habría sentado a reconstruir momentos de su relación para transformarlos en parte del concepto general del evento. De allí surgió la elección de las películas y personajes que servirán como hilo conductor de la fiesta.

La celebración tendrá lugar en Exaltación de la Cruz, en un complejo que cuenta con grandes jardines, salones y diferentes casas donde podrán alojarse algunos de los invitados. El festejo se extendería durante varios días, aunque distintas versiones hablan de tres o cuatro jornadas.

Una ceremonia simbólica y dos vestidos para Tini

Otro detalle que trascendió es que la ceremonia del 19 de diciembre sería simbólica y no un casamiento civil. La persona elegida para oficiar ese momento será Guido De Paul, hermano de Rodrigo, alguien muy cercano al futbolista y a la pareja.

Además, Tini tendría preparados dos looks de novia, uno para la ceremonia de la tarde y otro para la celebración nocturna. De acuerdo con lo contado por Latorre, al menos uno estaría vinculado al diseñador franco-belga Ludovic de Saint Sernin y se alejaría del clásico vestido de novia para apostar por una propuesta más performática.

La noche anterior también habría una instancia especial: Tini compartiría una cena íntima con sus amigas más cercanas, mientras que Rodrigo permanecería en otro sector del complejo junto a su grupo de amigos.

Con una puesta inspirada en el cine, escenarios inmersivos y una participación directa de los novios en el concepto, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul buscan convertir su boda en una experiencia diseñada alrededor de su propia historia.

Con información de Primicias Ya