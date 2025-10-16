Jugo de remolacha, naranja, manzana y jengibre: la bebida natural que aporta energía y mejora la circulación

Cada vez más personas eligen comenzar el día con un impulso natural de energía. Con los días calurosos, este jugo de frutas y verduras se convirtió en uno de los más recomendados por su poder revitalizante. La combinación de remolacha, naranja, manzana y jengibre no solo ofrece un sabor refrescante, sino que también ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea.

Un cóctel energético y antiinflamatorio

La remolacha cruda es la base de esta bebida. Rica en nitratos naturales, mejora la oxigenación del cuerpo y aumenta el rendimiento físico y mental.

La naranja o el pomelo, por su parte, aportan vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y facilitar la absorción de los nitratos.

La media manzana verde suma energía rápida y un sabor equilibrado, mientras que una cucharadita de miel ofrece azúcares naturales de fácil absorción —como fructosa y glucosa— que ayudan a recuperar fuerzas.

El toque final lo da el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por estimular la circulación sanguínea.

Cómo prepararlo paso a paso

Ingredientes:

1 remolacha cruda pelada

1 naranja o pomelo

½ manzana verde

1 cucharadita de miel

1 trocito de jengibre natural (o una pizca en polvo)

1 vaso de agua

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una licuadora. Agregar el vaso de agua. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir y disfrutar de inmediato para aprovechar todos los nutrientes.

Ideal para tomar en ayunas o a media mañana, este jugo natural es una excelente opción para quienes buscan energía sostenida sin recurrir al café, además de cuidar el cuerpo desde adentro.