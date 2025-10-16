Jugo de remolacha, naranja, manzana y jengibre: la bebida natural que aporta energía y mejora la circulación
Además de ser un boom energético, este jugo también ayuda a bajar la inflamación y mejorar la circulación.
Cada vez más personas eligen comenzar el día con un impulso natural de energía. Con los días calurosos, este jugo de frutas y verduras se convirtió en uno de los más recomendados por su poder revitalizante. La combinación de remolacha, naranja, manzana y jengibre no solo ofrece un sabor refrescante, sino que también ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea.
Un cóctel energético y antiinflamatorio
La remolacha cruda es la base de esta bebida. Rica en nitratos naturales, mejora la oxigenación del cuerpo y aumenta el rendimiento físico y mental.
La naranja o el pomelo, por su parte, aportan vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y facilitar la absorción de los nitratos.
La media manzana verde suma energía rápida y un sabor equilibrado, mientras que una cucharadita de miel ofrece azúcares naturales de fácil absorción —como fructosa y glucosa— que ayudan a recuperar fuerzas.
El toque final lo da el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por estimular la circulación sanguínea.
Cómo prepararlo paso a paso
Ingredientes:
- 1 remolacha cruda pelada
- 1 naranja o pomelo
- ½ manzana verde
- 1 cucharadita de miel
- 1 trocito de jengibre natural (o una pizca en polvo)
- 1 vaso de agua
Preparación:
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora.
- Agregar el vaso de agua.
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Servir y disfrutar de inmediato para aprovechar todos los nutrientes.
Ideal para tomar en ayunas o a media mañana, este jugo natural es una excelente opción para quienes buscan energía sostenida sin recurrir al café, además de cuidar el cuerpo desde adentro.
