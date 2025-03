Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda insultó a los gritos a una de las acusadas

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, insultó a la acusada Agustina Cosachov, antes de que arranque el juicio por la muerte del icónico futbolista, quien falleció en noviembre de 2020. Ambas se encuentran en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, mientras se desarrolla el juicio.

Verónica Ojeda se sacó en el tribunal de San Isidro: «perra hija de put…»

En los pasillos del tribunal, la expareja de Maradona y la acusada se cruzaron y allí, según testigos, la madre de uno de los hijos de Maradona comenzó a insultarla.

“Asesina, perra mal parida, hija de put…”, se la escuchó gritar a Ojeda, mientras que la psiquiatra acusada del delito de homicidio con dolo eventual no se detuvo y continuó su marcha hasta la sala. Antes de ingresar al Tribunal, Ojeda se emocionó y manifestó que esperaba “mucho” este día, haciendo referencia a las diversas suspensiones que tuvo el debate.

Con información de Noticias Argentinas

Las sentidas palabras de Dalma Maradona, antes del juicio por la muerte de su padre

A horas del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma Maradona expresó su firme compromiso con la búsqueda de justicia, en declaraciones a LAM. “Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia voy a ir hasta lo último”, afirmó en la previa del proceso que comenzó este martes, a cuatro años del fallecimiento del ídolo futbolístico.

“Tengo la fe de que va a salir todo bien. Estoy muy ansiosa porque hace cuatro años que estamos esperando esto” indicó Dalma. En su declaración, apuntó contra los responsables del cuidado de su padre: “Más allá de todo, hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron”.

Según Dalma Maradona, el objetivo de la familia es esclarecer responsabilidades: “Nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quién fue contratada, quién le pagaba el sueldo, quién organizaba la casa, quién les daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”.

Dalma Maradona también enfatizó que no busca inventar acusaciones: “Yo no estoy inventando nada. Ponele que mi papá los quería, pero son personas que tenían que hacer su trabajo, no eran amigos de mi papá. Eran los médicos, la psiquiatra, el psicólogo y bla”.

Además, dejó en claro que hay detalles que prefiere mantener en reserva: “Hay cosas que no cuento para preservar a mi papá”.