Viviana Canosa le contestó a la diputada Lilia Lemoine: «la maquilladora de papadas»

Este lunes, la conductora Viviana Canosa debutó en El Trece con una esperadísima entrevista a Jorge Rial, con quien llevaba décadas distanciada. Esto no le gustó a la diputada nacional Lilia Lemoine, quien tuiteó «no se ni por donde empezar…». La ex Intrusos no se guardó nada y le contestó en pleno vivo de forma contundente.

«Ustedes maquillan papadas y maquillan la realidad»: Viviana Canosa fue lapidaria con Lilia Lemoine

Viviana Canosa fue una de las figuras del espectáculo que apoyó a Javier Milei durante su campaña, sin embargo, a más de un año del comienzo de su mandato, la conductora esta siendo muy critica sobre sus políticas de gobierno. Esto no le gusta nada a Lilia Lemoine, diputada libertaria, quien ya ha tenido varios enfrentamientos con Canosa.

«Acaba de twittear Lemoine… Cortame la música. ¿Ustedes pueden creer?», comenzó diciendo Viviana, indignada. «Le agradezco a Jorge Rial la entrevista. La Argentina está, iba a decir prendida fuego, pero está pasada por agua… Se está muriendo la gente, hay personas que no aparecen, pero la ‘maquilladora de papadas’, la vocera del gobierno Lilia Lemoine, twittea mientras mira mi entrevista con Rial diciendo ‘no sé por dónde empezar'», dijo contundente.

“Lilia Lemoine, te voy a decir por dónde empezar”, siguió. “Por ayudar a la gente de este país, por ir a Constitución, por ejemplo, y colaborar como las personas que deben ganar tres con cincuenta y esto lo hacen gratis. O irte a Bahía Blanca y ayudar a toda esa gente a levantar bolsas, a encontrar chicos, a ayudar con la lavandina, con la comida, con el agua. O a Caballito, a una capilla, a una iglesia, a donar cosas”, enumeró la nueva figura de El Trece.

“¿Ustedes se dan cuenta, Lemoine? ¡Es que están en la pavada! Yo quiero saber si Lilia Lemoine ponía mientras lloraba Majul, si no sabía por dónde empezar», dijo refiriendose a la entrevista que realizó Luis Majul a Patricia Bullrich. «Ustedes no tienen la menor idea de nada. Claro... ¡maquillan papadas, maquillan la realidad! Ustedes maquillan la realidad, le maquillan la realidad al presidente. Yo quiero que el presidente Milei vaya a Bahía Blanca”, sumó.

Luego, disparó: «¿Ustedes entienden que una diputada de la nación, a las 15.24, estaba mirando mi entrevista con Jorge Rial, además criticándola? ¿De verdad no sabés por dónde empezar? Tenés que irte a Bahía Blanca ya. Sos una diputada cosplay. Ustedes maquillan la realidad”. Por último, bromeó: “Y encima dice que yo le copio el look. Vos imagínate esto. ¡Yo aparte me quiero morir!”.