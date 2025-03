La estrategia de Miguel Ángel Pierri: buscará «una mediación penal» para que Morena Rial sea sobreseída

El abogado defensor de Morena Rial, Miguel Ángel Pierri, afirmó que buscará «una mediación penal» para lograr su sobreseimiento en la causa que la tiene imputada por formar parte de una banda que cometía «escruches» -robo en ausencia de moradores-, al tiempo que dijo estar «sorprendido» por la cantidad de días que ella estuvo detenida.

Miguel Ángel Pierri: «El juicio abreviado lo tengo como expectativa»

Pierri dio a entender que fue excesivo el hecho de tener una semana apresada a la mediática, aunque aclaró que es muy respetuoso de lo que decidió el fiscal de la causa, Patricio Ferrari, y el juez subrogante Ricardo Costa, ambos del Departamento Judicial de San Isidro.

«Recién asumo la defensa. Voy a intentar concretar un acercamiento entre los eventuales damnificados y Morena, sea o no la responsable. Si no se puede, después la defenderemos en el fondo de la cuestión», indicó el letrado en declaraciones al programa «Tiempo de Policiales», que se emite por Radio ATP.

En ese sentido, Pierri reveló: «El juicio abreviado lo tengo como expectativa, pero mientras tanto me voy a adentrar en la causa y estudiar si existe la posibilidad de plantear otros escenarios, inclusive si podemos recrear una mediación penal».

Más allá de la estrategia que pueda elaborar, Pierri afirmó que piensa que «hubo un extenso tiempo de detención» y señaló: «Me sorprendió la cantidad de días que estuvo detenida Morena».

La denuncia contra Morena Rial

La mediática está acusada de robar el pasado 18 de enero junto a otros cuatro integrantes de una banda en la casa de una familia de Villa Adelina, partido de San Isidro, que había salido de

vacaciones un día antes.

Los dueños denunciaron que habían roto una ventana e ingresado a su vivienda: se llevaron lo que encontraron, alhajas y elementos de valor.

La Policía empezó a buscar a los ladrones a través de las cámaras de seguridad del barrio y fue así que detectaron un auto blanco marca Peugeot que aún no fue hallado.

Además de Morena, están apresados Alan Martín Fernández, quien se entregó días atrás, y Lautaro Tomás Ledesma, quien ya estaba detenido por otro delito similar en la localidad bonaerense de San Martín.

Por su parte, se busca a Luna Alexandra González y un posible quinto miembro de la banda, al tiempo que también detuvieron al falso abogado Alan Cañete, vinculado al caso por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Cañete está acusado de prestarle el automóvil a Rial con el que se perpetró el robo.

«Morena se siente absolutamente ajena al hecho, me dijo que estuvo en un lugar con personas equivocadas y no sabía que podía estar involucrada en estos hechos», indicó el abogado.

Respecto de la situación procesal de la mediática y ante una detención inminente, Pierri explicó: «El jueves pasado, ante el incumplimiento, el doctor Patricio Ferrari solicitó se revoque la libertad de Morena Rial, libertad que obtuvo a través de una excarcelación extraordinaria».

«Me entrevisté con Morena, le aconsejé comparecer ante la Fiscalía, que le dé las explicaciones de los incumplimientos que le había impuesto la jueza de Garantías número 3 del distrito, Andrea Rodríguez Mentasty y me presenté con el doctor Ferrari para avisarle que iba a asumir la representación de ella», relató.

Asimismo, añadió: Hice una presentación con una aceptación en la propuesta en la que se le dan las explicaciones a la jueza y al fiscal sobre algunas situaciones que acontecieron tras su libertad».

«El fin de semana me contacté de manera permanente con Morena, le expliqué los alcances de las medidas impuestas, las consecuencias que podía sufrir por haber incumplido y qué era lo que íbamos a hacer nosotros como defensores técnicos», completó.

Pierri afirmó que este lunes «la Justicia de San Isidro se expidió y se dispuso mantener a Morena en libertad y cambiar el régimen de comparendo».

«Se va a tener que presentar una vez por semana en la Justicia, deberá continuar e informar su tratamiento psicológico/psiquiátrico, deberá acreditar medio de vida, abstenerse de conducir vehículos de terceros si no está debidamente autorizada. Y en el marco de las disposiciones

generales de las excarcelaciones no ausentarse por mas de 24 horas del domicilio que se consignó», remarcó el abogado.

Pierri sostuvo que «de todas las imposiciones no se ven dificultades de que las pueda cumplir», aunque aclaró: «Queremos dejar constancia que Morena, como muchos argentinos, se encuentra desocupada, por lo que su medio de vida lo va a acreditar por el momento con asistencia económica de algún familiar, su padre su hermana o algún padre de la criatura».

«Le notifiqué a Morena de la resolución, está en conocimiento de las características y el alcance de la resolución», precisó.

Y detalló: «A esta defensa, mas allá de algunas resoluciones que adoptaron quienes me antecedieron, le queda una etapa en la que podremos explicar y aspirar a tener un futuro mas positivo para ella, que realmente tiene que hacer un cambio positivo en su vida».

Una detención «excesiva»

En relación a un posible exceso de la detención por el solo hecho de ser una persona mediática, de renombre al ser hija del periodista Jorge Rial, el letrado aseguró: «Conozco mucho al doctor Ferrari y tengo una excelente relación con él de muchos años. No lo veo especulando. Sería muy negativo pensar que la notoriedad del apellido lo lleve a favor o en contra».

«Lo que vi en este caso es que los peligros procesales estaban extinguidos y está bien otorgada esa libertad. Yo no hubiera optado por la excarcelación extraordinaria. Pero ratifico el buen trabajo que hizo el doctor Alejandro Cipolla y después el colega Fernando Burlando. Son decisiones soberanas», añadió.

Asimismo, Pierri estimó que «el Departamento Judicial de San Isidro, en el caso particular de Morena, no le concedió ninguna ventaja ni le sobrecargó nada a ella. Lo que sí pienso que hubo fue un extenso tiempo de detención. Me sorprendió la cantidad de días que estuvo detenida Morena».

«Conozco muy bien al fiscal y al juez subrogante que actuó, el doctor Costa, uno de los mas calificados del Departamento Judicial de San Isidro. Por ahí, la semana que viene estamos en otro escenario», concluyó.