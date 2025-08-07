Juli Poggio desmintió su confirmación en Patito Feo pero sueña con ser “Antonella”: «No me dijeron nada»

Juli Poggio, actriz y bailarina, habló sobre la vuelta de Patito Feo al teatro y los rumores que la señalan como la nueva “Antonella”, la líder del grupo de “Las Divinas”. Sin embargo, ella desmintió la “confirmación” pero expresó su emoción ante la idea de conseguir el papel.

Juli Poggio ilusionada con Patito Feo: “Hice el casting y espero la noticia”

En diálogo con Intrusos, la ex Gran Hermano dijo estar en espera de un call back: «Esa info no salió de mí ni de la producción, así que todavía no se puede confirmar nada. Pero, amaría la verdad. No sabemos quién lo confirmó, desde la producción no me dijeron nada. Sí, he hecho el casting. Ojalá me llegue pronto la noticia».

Además, manifestó su alegría sobre la llegada de la reversión del clásico infantil al teatro: «Me encanta. Son icónicas, han marcado la infancia de todos, un programa increíble, las canciones hasta hoy son hits y me encantan. Yo siempre fui más de las divinas».

Según lo anticipado por el conductor Adrián Pallares, ambas protagonistas originales habían negado su participación al proyecto: “Las protagonistas dijeron que no. Es un proyecto millonario. Tenemos ya protagonistas. La popular sería Albana Fuentes, la chica que interpretó a ‘La Sirenita’ en teatro y la divina es Juli Poggio”.