Julián Weich reveló de qué vive su hijo “hippie” en Córdoba: el particular trabajo que eligió

Jerónimo “Momo” Weich tomó un rumbo muy diferente al de su padre. Radicado en las sierras de Córdoba y dedicado a actividades vinculadas con la naturaleza, sorprendió al contar cómo genera sus propios ingresos.

Lejos de las cámaras y del mundo del espectáculo en el que creció Julián Weich, su hijo Jerónimo construyó un proyecto de vida completamente diferente. Conocido familiarmente como “Momo”, se instaló en Córdoba y orientó su actividad laboral hacia el cuidado ambiental, la construcción y el trabajo con la tierra.

La historia salió a la luz durante una visita del joven a Qué Mañana, donde compartió pantalla con su padre. Con el humor que caracteriza al conductor, Julián quiso saber frente a las cámaras cómo hacía su hijo para mantenerse económicamente.

“¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango”, lanzó Weich.

La respuesta permitió conocer una faceta poco difundida de Jerónimo.

El particular trabajo del hijo de Julián Weich

Jerónimo contó que realiza diferentes tareas y que no depende de una única fuente de ingresos. Entre sus actividades aparecen la construcción, la jardinería y la poda, aunque intenta que todos esos trabajos estén relacionados con una misma filosofía.

Su objetivo, explicó, es trabajar en la regeneración de los ecosistemas. Incluso hizo una distinción respecto del concepto de sustentabilidad: su intención no es solamente conservar un ambiente, sino contribuir a recuperarlo.

De acuerdo con El Doce, Momo también integra una brigada forestal y participó de tareas relacionadas con los incendios que afectaron a la zona de El Bolsón. Además, trabaja en prevención y en intervenciones sobre especies exóticas que pueden alterar los ecosistemas.

Una vida muy diferente a la de su famoso padre

La elección de Jerónimo llama la atención justamente por el contraste con la trayectoria de Julián Weich, una de las caras más reconocidas de la televisión argentina desde hace décadas.

Momo optó por establecerse en Los Hornillos, en Córdoba, y desarrollar allí una vida mucho más conectada con el entorno natural.

Junto a su pareja también avanzó en la construcción de su propia vivienda mediante técnicas de bioconstrucción, utilizando materiales como barro, piedra y madera.

Su relación con ese estilo de vida no surgió de un día para otro. Antes de radicarse en las sierras, Jerónimo atravesó una etapa en la que viajó y llegó a ganarse la vida haciendo malabares.

Con el paso de los años encontró otra manera de canalizar sus intereses y comenzó a formarse y trabajar en actividades ambientales.

El divertido comentario de Julián Weich sobre su hijo “hippie”

Julián suele referirse con humor al estilo de vida de Momo y lo presenta como su hijo “hippie”. Sin embargo, detrás de la definición aparece un proyecto laboral que Jerónimo fue construyendo por cuenta propia.

Actualmente combina trabajos particulares con actividades vinculadas a la restauración ambiental, la prevención de incendios y el cuidado de espacios naturales.

Así, mientras su apellido está inevitablemente asociado a la televisión, Jerónimo Weich eligió mantenerse lejos de ese mundo y construir en Córdoba una forma completamente distinta de vivir y trabajar.