Se pone en marcha un taller de rugby para jóvenes de 11 a 14 años en Roca RC

El rugby femenino tiene su espacio de desarrollo en el predio de Stefenelli. (Foto Juan Thomes)

En un proyecto en conjunto, Roca Rugby Club y la Dirección de Deportes del municipio de Roca llevarán adelante un taller de rugby. La inscripción está abierta y los interesados en participar pueden hacerlo a través de la web https://gestiondigitalroca.generalroca.gob.ar.

La propuesta, orientada a promover la enseñanza de este deporte, sus valores, el trabajo en equipo y la formación deportiva, está destinado a chicos y chicas de 11 a 14 años y se realizará el último viernes de cada mes.

Las fechas serán las siguientes: 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 4 de diciembre, a partir de las 18 horas en el predio del Roca Rugby Club, en Stefenelli.

Según se informó desde la organización, en primera instancia los interesados deben registrarse en el portal, luego ingresar en “Talleres y Actividades” y buscar la propuesta deseada en el catálogo que allí se muestra.

La actividad estará a cargo de Alejandro Cristian Moreno, entrenador y educador de rugby y también Coordinador General de Roca Rugby Club.

La iniciativa busca fomentar y desarrollar la disciplina, teniendo como un de sus objetivos que en un corto y mediano plazo los jóvenes puedan integrarse a las actividades de la entidad roquense.

En la actualidad, Roca RC brinda contención y actividades a chicos y chicas en diferentes categorías formativas y juveniles. Tanto en rugby masculino como femenino, cuenta con planteles de profesores a cargo de las actividades en distintos días y horarios.

Los interesados en participar pueden acercarse a la secretaría del club, ubicada en Rochdale y Carlos Gardel de 18 a 21 hs.