La Provincia licita la nueva terminal de San Martín de los Andes por más de $20.900 millones

La nueva terminal de San Martín de los Andes esta más cerca de llevarse a cabo. El gobierno de Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura, puso en marcha el proceso de licitación pública nacional N°08/2026 para proceder a su construcción.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de casi 21.000 millones de pesos y será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el coordinador del ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, brindó detalles sobre los plazos de obra, el reordenamiento vial en los accesos a la ciudad, la sustentabilidad del edificio y datos acerca del futuro Centro de Convenciones.

El nuevo complejo abarcará 6.800 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 48 y contará con 16 dársenas para colectivos de larga distancia, 60 espacios para vehículos particulares, dependencias para choferes, talleres de mantenimiento, áreas de recreación y parquizado, además de un sector innovador de estacionamiento y servicios para diez motorhomes.

La nueva terminal contempla una circulación vial diferenciada por la RP 48 y un sector exclusivo de estacionamiento para colectivos y vehículos particulares. Foto: gentileza.

La recepción de ofertas se va a extender hasta el 20 de octubre a las 12 en la sede de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyecto con Financiamiento Externo (UPEFE) de la ciudad de Neuquén. La apertura pública de los sobres será a las 13 del mismo día.

Moverán la terminal para destrabar el centro

Detrás de esta planificación hay un incentivo de fondo que es sacar los ómnibus del casco histórico y del borde del lago Lácar. Consultado por este medio, Peralta detalló los pasos que siguen una vez que suceda la apertura de ofertas: «Hay que hacer un análisis de las ofertas, se firma el contrato y se da inicio. Así que de la apertura de sobres tenés que calcularle más o menos 60 días más. La idea es apurar todo para antes de fin de año poder ya dar inicio de la obra».

Aunque el llamado licitatorio establece un plazo de ejecución de 18 meses, las autoridades provinciales buscan acelerar los tiempos administrativos para comenzar con los trabajos en el terreno lo antes posible.

El coordinador provincial expresó: «Es una idea que propuso la ministra Tanya Bertoldi, posiblemente la vamos a etapabilizar. Eso nos va a permitir mudar antes la terminal vieja y sacar los colectivos del centro, que hoy cruzan toda la ciudad y generan un caos».

Además, el coordinador fue consultado acerca de la convivencia entre la construcción y la actividad turística de la localidad. Peralta llevó tranquilidad al aclarar que las tareas no afectarán la dinámica turística, dado que la obra se levantará en un terreno totalmente nuevo ubicado sobre el acceso de la Ruta Provincial 48.

Nuevos accesos para San Martín de los Andes

Este proyecto incentivará la llegada del transporte interurbano a la Ruta Provincial 48, por lo tanto, se consideró necesario adecuar las arterias principales.

Peralta destacó que, tras haber repavimentado casi 1000 metros en la Ruta Provincial 48 antes del invierno, el Gobierno provincial se prepara para una nueva licitación vial durante este mes : «Vamos a licitar los nuevos accesos a San Martín, todo el acceso norte con tres rotondas y la zona de los callejones. Todo ese sector se va a reordenar a partir de una planificación integral, justamente para evitar el cuello de botella actual».

Sustentabilidad y un nuevo espacio frente al lago

El edificio será fiel a los nuevos paradigmas de arquitectura sustentable. Incorporará paneles solares y va a poner en valor el curso del arroyo que atraviesa el predio. Además, la terminal integrará un punto de transferencia para la distribución de cargas y compras online.

«Se va a generar un lugar donde también va a funcionar el correo y paquetería. La idea es crear un centro de transferencia para envíos urbanos en este nuevo tipo de terminales», señaló Peralta.

El coordinador fue consultado respecto al espacio pensado para motorhomes y choferes, y explicó que es una decisión pendiente en manos del municipio a través del Concejo Deliberante. Estimó que la opción más viable será la concesión a privados.

Por último, el traslado de la estación dejará libre un terreno estratégico en pleno centro frente al lago Lácar, dejando lugar a la segunda fase del plan oficial, que es la construcción de un Centro de Convenciones pensado para romper la estacionalidad turística.

«Liberar el centro del impacto ambiental que genera la terminal actual frente al lago es clave. Tenemos que construir la nueva terminal para inmediatamente después avanzar con el Centro de Convenciones», concluyó Peralta.