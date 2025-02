Julián Weich se expresó en contra de los streamers: “Me dan vergüenza”  

El conductor de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025, Julián Weich expresó su opinión sobre los streamers durante una reciente entrevista, dejando en claro su rechazo hacia la forma en que muchos de ellos se comunican. Consultado sobre este fenómeno que creció en popularidad en los últimos años, Weich no dudó en lanzar un duro mensaje que generó repercusiones.

El durísimo mensaje de Julián Weich en contra de streamers: “Me dan vergüenza”

“No me gusta la manera que tienen de expresarse, mucha mala palabra, mucha cosa que a mí me sigue dando pudor, me da vergüenza”, afirmó el presentador. Para él, el uso excesivo de un lenguaje subido de tono y la falta de contenido sólido son aspectos que le resultan decepcionantes. “A muchos programas de estos les sacas las malas palabras y no tienen que decir, porque no tienen un argumento sustentable, o lo tienen poco y a mí me gusta más el contenido”, agregó.

Cc #LAM en América TV

Weich, conocido por su trayectoria en televisión y su estilo cuidado, defendió una visión más constructiva de los medios de comunicación. “Soy de los que cree que los medios tienen que sumar. Hay que hablar lo mejor posible, dar lo mejor de uno y hay que contar lo mejor para contagiar a que otros vivan un poco mejor”, reflexionó. En ese sentido, destacó la responsabilidad que implica ser una figura pública: “A veces somos la compañía de gente que está sola”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y ya comenzaron a generar debate entre los los streamers que seguramente no se quedarán callados.