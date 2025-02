Justin Bieber a las piñas con una estrella del hockey sobre hielo durante un partido a beneficio 

Justin Bieber llamó la atención y se volvió tendencia luego de protagonizar una pelea que comenzó mientras participaba de un partido a beneficio para las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles.

El hockey sobre hielo es un deporte que se caracteriza por su intensidad y agresividad. Las peleas son moneda corriente en este juego, tanto es así que están amparadas en el reglamento y su ejecución no conlleva una penalidad muy severa.

El cantante canadiense se unió a varias celebridades y ex estrellas de la National Hockey League (NHL) para el partido que fue bautizado como “Skate for LA Strong”. Faltaban poco más de seis minutos para que finalizara el segundo período, cuando Bieber se trenzó con Jeremy Roenick. El combate no duró mucho y al culminar, se lo vio al artista alejarse sonriendo de la escena.

¡Que alguien ayude a JB!”, exclamó en tono de broma el famoso rapero Snoop Dogg, que fue presentador del evento y una de las celebridades que estuvo involucrada en la organización del encuentro a beneficio. Durante el transcurso del cotejo, el cantante se mostró muy feliz y se lo pudo observar intercambiando chistes con la famosa estrella de la NHL, Mark Messier.

“Estamos buscando pasar un buen rato y demostrar que, cuando nos reunimos, suceden cosas buenas”, subrayó Bieber en la previa del partido.

“Fue una celebración increíble del hockey y de los socorristas. Fue muy divertido ver a todos los que vinieron y a algunos de los bomberos de Los Ángeles jugando; fue una sensación agradable”, comentó Roenick.

La reacción de Justin Bieber que fue viral por sus gestos

Justin Bieber tuvo un accionar poco habitual y en redes comenzaron a especular sobre el estado de su salud debido a los problemas de adicción. En este sentido, al cantante se lo ve dialogando con una mujer de manera extraña.