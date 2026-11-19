Juliana Awada volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de que se difundiera una fotografía en la que aparece almorzando con Diego Canalda, un empresario argentino radicado en Estados Unidos. La imagen despertó versiones sobre un posible romance, a diez meses de que se conociera su separación del expresidente Mauricio Macri.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas este jueves 19 de noviembre, Canalda es un ejecutivo especializado en inversiones y gestión patrimonial que desarrolla su carrera en Miami. Su nombre comenzó a circular después de que Yanina Latorre mostrara en Sálvese quien pueda (América TV) una fotografía de ambos compartiendo una comida en un restaurante de Buenos Aires.

Quién es Diego Canalda, el hombre vinculado a Juliana Awada

Diego Canalda es un asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de experiencia en el sector.

Desde hace varios años reside en Miami, Estados Unidos, donde construyó una extensa trayectoria profesional vinculada con la banca privada y la administración de patrimonios.

Actualmente trabaja como Managing Director de inversiones en Stifel, una compañía de servicios financieros que cuenta con oficinas en Coral Gables, Florida.

A lo largo de su carrera también ocupó posiciones en importantes entidades internacionales, entre ellas Lehman Brothers, Barclays Wealth, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y Raymond James.

Su actividad profesional está vinculada con el asesoramiento financiero y las estrategias de inversión para clientes.

El reconocimiento internacional que recibió Diego Canalda

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre su perfil profesional es que fue incluido en el listado Best-in-State Wealth Advisors de Forbes en 2026.

Se trata de una selección de asesores patrimoniales destacados en Estados Unidos.

Canalda celebró públicamente el reconocimiento mediante una publicación en su perfil de LinkedIn, donde agradeció haber sido incluido entre los profesionales distinguidos.

El ejecutivo también felicitó a sus colegas que formaron parte de la selección.

Este reconocimiento se suma a su trayectoria en algunas de las compañías financieras más importantes del mercado internacional.

La foto de Juliana Awada y Diego Canalda que despertó rumores de romance

La versión sobre un posible vínculo sentimental comenzó a tomar fuerza después de que Yanina Latorre difundiera una fotografía de Awada y Canalda almorzando en Casa Palanti, un restaurante de Buenos Aires.

Durante su programa, la conductora aseguró que había consultado previamente a la empresaria sobre la posibilidad de que estuviera comenzando una relación.

Según relató Latorre, Awada negó conocer al ejecutivo financiero.

Sin embargo, poco después recibió una imagen en la que ambos aparecían compartiendo una comida y decidió mostrarla al aire.

“Juliana lo niega a muerte, él está recién separado”, expresó la conductora.

Latorre también señaló que existían diferentes versiones sobre el momento en que habría comenzado el acercamiento.

De todas maneras, hasta el momento no existe una confirmación pública de que Juliana Awada y Diego Canalda estén en pareja.

La fotografía acredita que compartieron una salida, pero no permite establecer por sí sola la naturaleza del vínculo.

La nueva etapa de Juliana Awada después de Mauricio Macri

Los rumores sobre Canalda aparecen después de que Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaran su separación en enero de 2026, tras más de 15 años de matrimonio.

La pareja se había conocido en 2009 y se casó en noviembre de 2010.

Durante su relación tuvieron una hija, Antonia, y compartieron numerosos compromisos públicos mientras Macri ocupó la Presidencia de Argentina entre 2015 y 2019.

La separación se conoció a comienzos de este año y, desde entonces, ambos procuraron mantener en reserva los detalles de su vida sentimental.

Ahora, la aparición de Awada junto al ejecutivo financiero volvió a despertar interés sobre su presente personal.

Por el momento, la empresaria no confirmó ningún romance con Diego Canalda, mientras que el asesor financiero tampoco realizó declaraciones públicas sobre las versiones que comenzaron a circular.