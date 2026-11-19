La salud de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, continúa generando preocupación después de varios días de internación. Este jueves 19 de noviembre, el doctor Guillermo Capuya brindó nuevos detalles sobre el estado del productor teatral, explicó qué encontraron los médicos en uno de sus pulmones y aclaró una versión que había generado alarma en las últimas horas.

Según informó PrimiciasYA (A24), Capuya habló sobre la situación de Marcos durante su participación en La mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por El Trece. Allí confirmó que el productor fue sometido a una intervención el miércoles 18 de noviembre y que, aunque permanece bajo atención médica, se encuentra estable.

Qué encontraron los médicos en el pulmón de Norberto Marcos

El doctor Guillermo Capuya reconstruyó los problemas de salud que atravesó el productor antes de quedar internado.

Según explicó, Marcos había acudido en varias oportunidades al Sanatorio de la Trinidad de Palermo porque sufría dolores que inicialmente no pudieron asociarse con un diagnóstico específico.

En una segunda consulta, los profesionales sospecharon que podía tratarse de un cálculo renal, pero esa posibilidad también fue descartada.

La situación cambió cuando el productor regresó al centro médico debido a la persistencia del malestar.

“Encontraron en el pulmón algo similar a lo que es un derrame pleural. Estaba muy dolorido”, detalló Capuya.

El hallazgo llevó a los especialistas a realizar nuevos estudios para determinar el origen del problema.

El doctor Capuya reveló cómo salió Norberto Marcos de la intervención

Uno de los datos más importantes que brindó el médico estuvo relacionado con el procedimiento al que fue sometido Marcos.

Capuya explicó que el miércoles 18 de noviembre le realizaron una videotoracoscopia, una técnica que permite observar el interior del tórax mediante una cámara.

El profesional aseguró que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes.

“Eso se hizo sin inconvenientes y ahora está estable”, confirmó.

También aclaró una información que había circulado sobre la gravedad del cuadro.

“Norberto estaba en terapia, pero no estaba con un respirador como se dijo ayer”, precisó.

De esta manera, el médico llevó tranquilidad sobre uno de los aspectos que había despertado mayor preocupación.

Qué se sabe del diagnóstico de Norberto Marcos

Aunque el productor se encuentra estable después de la intervención, los médicos todavía no determinaron con precisión qué originó su problema pulmonar.

Capuya explicó que el equipo tratante decidió administrarle antibióticos de amplio espectro mientras continúa la investigación clínica.

“Todavía siguen viendo qué le pasa. No parece ser nada maligno”, señaló.

La aclaración resulta importante porque, hasta el momento, no existe un diagnóstico definitivo comunicado públicamente.

Por eso, los profesionales continúan evaluando su evolución y los resultados de los estudios realizados.

El delicado cuadro que había generado preocupación por Norberto Marcos

Días atrás, Yanina Latorre y Pía Shaw habían brindado información sobre el estado de salud del productor durante Sálvese quien pueda, por América TV.

En ese momento, explicaron que Marcos atravesaba una complicación pulmonar y que los médicos evaluaban realizar una intervención.

También trascendió que presentaba una acumulación de líquido y material purulento en el pulmón derecho.

La situación había generado preocupación porque el productor se encontraba debilitado y no se sentía en condiciones de realizar declaraciones públicas.

Sin embargo, la actualización brindada este jueves por Capuya confirmó que el procedimiento se realizó sin inconvenientes y que Marcos estaba estable.

El reencuentro de Norberto Marcos con Fátima Florez antes de su internación

La internación se produjo poco después de que Norberto Marcos volviera a encontrarse con Fátima Florez, con quien mantuvo una relación de 22 años.

El viernes 6 de noviembre, ambos participaron de una reunión privada en la casa de Jacobo Winograd, quien actuó como intermediario para intentar acercar posiciones después de su separación.

El objetivo del encuentro era conversar sobre los conflictos económicos y patrimoniales que mantenían pendientes.

Según trascendió, la reunión terminó con un abrazo y la intención de dejar atrás los enfrentamientos judiciales, aunque no se firmó un acuerdo definitivo.

Durante su intervención televisiva, Capuya también reflexionó sobre cómo las situaciones de estrés pueden repercutir en el organismo.

No obstante, no se estableció una relación médica comprobada entre el reencuentro con Fátima Florez y el problema pulmonar de Marcos.

Por ahora, la principal novedad es que el productor permanece bajo seguimiento médico, estable después de la intervención y a la espera de que los especialistas puedan precisar el diagnóstico.