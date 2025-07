Juliana “Furia” Scaglione fue tendencia tras su fallida participación en el rosco de Pasapalabra

Juliana «Furia» Scaglione, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por su participación en Pasapalabra, donde quedó en evidencia su falta de conocimientos para enfrentar el temido rosco del programa.

La fallida participación de Furia Scaglione en el rosco de Pasapalabra

La ex participante de Gran Hermano reconoció desde el inicio que no era su punto fuerte: “Yo avisé que no sabía, cuando me invitaron a esto dije: no sé contestar nada”, explicó entre risas y algo de resignación.

Su paso por el juego se volvió viral cuando, tras varios intentos fallidos, comenzó a dejar correr los segundos del rosco para no seguir jugando, ya que no lograba acertar ninguno de los significados de las palabras.

Como era de esperarse, el fragmento se llenó de comentarios, memes y bromas, convirtiendo a Furia en tendencia una vez más. «Libertario promedio» fue tendencia en X tras la participación de Furia en Pasapalabra.

Juliana «Furia» Scaglione vuelve a Sex con un nuevo y audaz rol bajo la dirección de Muscari

La ex Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione regresó al escenario de sex el jueves 3 de julio, bajo la dirección de José María Muscari, con motivo de la celebración del sexto aniversario del espectáculo y, en este sentido, la mediática reveló que cuenta con un “rol diferente en el show”.

Así, la pieza promete dejar a todos con la boca abierta: “Me siento libre, feliz y llena de energía. José es muy amable, siempre está en cada detalle, y tiene una cabeza única en la cual proyecta e imagina cada una de las escenas. Siempre consulta si estás de acuerdo en realizar las escenas y es muy atento mientras estamos haciendo la obra, ya que en las primeras funciones suele mirarlas por si tiene que ajustar algo”, señaló “Furia”.