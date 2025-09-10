Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa brillan en Las Hijas, la obra de teatro, dirigida por Adrián Suar

Adrián Suar vuelve a la dirección teatral con Las Hijas, una comedia dramática que promete emocionar al público y que debutará el próximo 11 de septiembre en el icónico Teatro Maipo. Las entradas ya están disponibles desde este lunes.

La obra, escrita por Ariadna Asturzzi, reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. Con una mirada sensible y conmovedora, la pieza invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria.

De qué se trata «Las Hijas», la nueva apuesta de Adrián Suar

La trama se centra en tres hermanas —Inés, María José y Roberta— que deben enfrentarse a una decisión difícil: cómo acompañar a su madre Elena, una jueza que atraviesa el avance del Alzheimer. Recordada por su fuerte presencia y su carácter exigente, Elena dejó huellas distintas en cada una de ellas. En una noche clave, las hijas descubrirán cuánto las marcó esa madre que, pese a todo, no están listas para dejar de reconocer.

Con producción general de Preludio —la misma compañía detrás de películas como 30 noches con mi ex y Mazel Tov—, Las Hijas también destaca por un equipo creativo de excelencia: escenografía de Mariana Tirantte, vestuario de Sofía Di Nunzio y diseño de iluminación de Matías Sendón.

El espectáculo tendrá una temporada limitada de 13 semanas, reafirmando al Teatro Maipo como escenario de las grandes apuestas de la cartelera porteña.

