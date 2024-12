Julieta Poggio sufrió un inesperado accidente que la dejó al borde del llanto desconsolado 

La ex Gran Hermano Julieta Poggio sufrió un tremendo contratiempo estético en pleno aire de Rumis, el stream de La Casa del que forma parte, que no pudo disimular quedando al borde del llanto desconsolado.

La cuestión es que la ex Gran Hermano 2022 se percató de repente que uno de sus dientes no estaba bien al rozar su lengua contra su dentadura superior.

“Ay, no, chicos”, estalló Juli Poggio al darse cuenta que la carilla de uno de sus dientes delanteros se le había despegado. Fue allí que su compañero Leandro Saifir saltó de su silla, corrió a examinarla en pleno stream en vivo y atinó a gritar “¡Nooo, amiga!”, confirmándole así el accidente.

A punto de romper en llanto, aunque intentando restarle dramatismo, Poggio atinó a confesar: «No, chicos. No, no chicos. Miren ahí, me quedó medio voladito. La puta madre, me voy de viaje y se me salió un pedacito. Yo no tengo carilla en todos los dientes, pero tengo en los bordes».

Así las cosas, a su compañero se le ocurrió recomendarle que recurra inmediatamente a un mediático odontólogo para volver a colocar la carilla caída, pero Julieta respondió tajante y angustiada: “Ya no tengo tiempo de ir”.

La tenaz opinión de Julieta Poggio sobre la eliminación de Delfina de Gran Hermano 2024

Este martes en A la Barbarossa (Telefe) analizaron lo que dejó la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2024, en la cual Delfina De Lellis tuvo que dejar la casa más famosa del país.

“Ella no era consciente de que estaba en Gran Hermano. Se mandaba un comentario detrás de otro. Venimos de ediciones en las que los comentarios cancelables no daban”, señaló Gastón Trezeguet.

Julieta Poggio, que estuvo invitada al programa de Georgina Barbarossa, sumó: “Eso demuestra lo que es. No podés actuar en Gran Hermano, te sale tu verdadera personalidad”.

Además, la modelo señaló que Carlos se piensa fuerte luego de haber sido el primero en dejar la placa. “Carlos piensa que lo bancan porque salió primero de la placa, pero eso se va viendo más adelante, cuando las placas son más jugadas. Ahora la gente vota por el hate y el foco era Delfina”, consideró.

Al igual que Juli, Trezeguet fue contundente sobre el motivo por el cual Delfina dejó el juego. «Delfina tuvo bastantes comentarios cancelables. Le decía feas a todas», sentenció.