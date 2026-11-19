Un móvil del programa de Sergio Lapegüe terminó en un violento episodio en plena transmisión de América TV. El equipo periodístico de Lape Club Social fue amenazado y sufrió forcejeos mientras realizaba una cobertura en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, por una denuncia relacionada con el dinero destinado a la compra de buzos de egresados.

Según informó PrimiciasYA (A24) este jueves 19 de noviembre, los periodistas se acercaron hasta la vivienda de una mujer señalada por un grupo de familias que reclama la devolución del dinero entregado para confeccionar las prendas escolares.

Qué pasó con el equipo de Sergio Lapegüe durante el móvil

El equipo de Lape Club Social llegó hasta el domicilio de la mujer denunciada para intentar obtener respuestas sobre el destino del dinero.

En el lugar también se encontraban varias madres que reclamaban explicaciones por los buzos que sus hijos todavía no habían recibido.

La situación se volvió tensa cuando familiares de la mujer señalada comenzaron a enfrentarse con los integrantes del equipo periodístico.

Según la información difundida por PrimiciasYA, durante el episodio se produjeron forcejeos y amenazas contra los trabajadores del programa.

Los involucrados amenazaron con arrojar piedras y llevarse parte de los equipos técnicos utilizados para realizar la transmisión.

El incidente generó momentos de preocupación durante la cobertura televisiva.

El reclamo por los buzos de egresados que desató el conflicto

El episodio ocurrió en medio de una denuncia realizada por familias de 30 estudiantes de quinto año de un colegio de José C. Paz.

Según explicaron los padres, habían reunido dinero para comprar las camperas de egresados que los adolescentes utilizarían durante su último año de secundaria.

Sin embargo, aseguran que las prendas nunca fueron entregadas y que tampoco recibieron la devolución del dinero.

Las cifras mencionadas durante la cobertura oscilaron entre más de dos millones y tres millones de pesos.

De acuerdo con el reclamo, la mujer encargada de recibir los pagos habría dejado de responder los mensajes de las familias.

Durante el móvil, algunos de sus familiares reconocieron que ella había recibido el dinero, aunque aseguraron desconocer su paradero.

Qué reclaman las familias de José C. Paz

Los padres buscan conocer qué ocurrió con los fondos y encontrar una solución para que los estudiantes puedan recibir sus camperas de egresados.

El conflicto continúa sin resolverse, mientras las familias esperan una respuesta de la mujer señalada.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones ni sobre una resolución judicial vinculada con el caso.

El episodio volvió a poner en discusión las situaciones de violencia que pueden enfrentar los equipos periodísticos durante las coberturas en vivo.