Justin Bieber, furioso con la prensa: «Estoy desesperado, exijo respeto»

Justin Bieber se enfrentó una vez más con la prensa al ser abordado por varios fotógrafos y cronistas que intentaron sacarle fotos y pedirle declaraciones, algo que él desde hace tiempo no está interesado en brindar, ya que tampoco está trabajando en nueva música ni realizando una gira.

El enojo de Justin Bieber que se hizo viral

Rápidamente se viralizaron las imágenes del artista furioso, a los gritos contra la prensa, a la salida del Soho House Malibu, en California

“Hoy no soy yo, hermano. ¿Cómo creen que les va con mi cara? ¡Quítense de mi vista!”, dijo Justin y se tapó la cara, mientras intentaba llegar hasta su vehículo para retirarse del lugar.

“Dejá de preguntarme cómo va todo. ¡Fuera de acá!… No quiero que ninguno de ustedes se meta conmigo. Ya basta de tonterías. Hoy no pueden hablar conmigo”, siguió el cantante de 31 años.

“Soy padre. Soy papá, y ustedes están en una propiedad privada frente a mi auto. No te conozco. Uno no va con desconocidos y les dice tonterías sin pensarlo dos veces con una cámara en la cara. No importa si soy famoso o no. No importa si soy una figura pública”, se quejó Bieber

El descargo de Justin Bieber

Finalmente, se calmó y reconoció que la está pasando muy mal: “Estoy desesperado. Exijo respeto. Confundís mi enojo con falta de respeto. Es enojo porque me estás faltando al respeto. No podés faltarme al respeto y salirte con la tuya. No se puede imponer preguntas a la gente ni sacar videos de contexto para usarlos en su contra. Eso es cruel… Es cruel provocar a la gente”.

Antes de retirarse, Justin agregó: “Esta noche no. Me encantan mis tardes, amo a mi esposa, amo a mi familia, y me provocan y es triste”.

Pero volvió sobre sus pasos, más enojado que nunca, al ver que no lo dejaban en paz: “No lo entendés. No te estoy dando tiempo… Me importa un bledo si estás en la vereda. ¡Soy un ser humano, y vos estás parado alrededor de mi coche, en la playa! ¿Sabés lo que digo? No creés que soy un hombre de verdad, ¿verdad? No sé quién mierda te paga para provocarme, pero yo no soy el que me provoca. ¿De acuerdo? Dejá de provocarme. No estoy para que me jodan”.

Tras este episodio, Justin Bieber escribió un descargo en sus redes sociales: “La gente sigue diciéndome que sane. ¿No creés que si pudiera arreglarme a mí mismo ya lo hubiera hecho? Sé que estoy roto y sé que tengo problemas de ira. Intenté trabajar toda mi vida para ser como las personas que me dijeron que necesitaba arreglarme, como ellos. Y eso solo me hace sentir más cansado y enojado. Cuanto más me esfuerzo en crecer, más centrado en mí estoy. Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer de mi vida algo por los demás. Porque últimamente estoy agotado de pensar en mí mismo. ¿Vos no?“.