La casa de Gisela Bernal y Ariel Diwan podría ir a remate: valía US$800 mil y fue tasada en US$300 mil

El conflicto judicial y patrimonial entre Gisela Bernal y Ariel Diwan sumó un nuevo capítulo y ahora tiene como eje la propiedad que ambos comparten en el barrio porteño de Palermo. La vivienda podría terminar en remate judicial y la bailarina, que actualmente reside allí, tendría que abandonarla si finalmente se concreta la subasta.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos que genera controversia es la valuación del inmueble. La propiedad llegó a estar valuada en unos 800 mil dólares, pero actualmente habría sido tasada en alrededor de 300 mil, una fuerte diferencia que estaría relacionada, entre otros factores, con el deterioro que presenta.

La propia Bernal confirmó en diálogo con un móvil de Intrusos (América TV) que un tasador se presentó recientemente en la vivienda para establecer su valor, en medio del proceso judicial que podría derivar en el remate y posterior desalojo.

Por qué podría rematarse la casa de Gisela Bernal y Ariel Diwan

La propiedad pertenece en partes iguales a Bernal y Diwan, por lo que cada uno posee legalmente el 50%. Sin embargo, la parte correspondiente a la bailarina se encuentra embargada a raíz de una deuda con su exabogado, situación que impulsó el avance de las medidas judiciales.

Ante la posibilidad concreta de perder la vivienda, Bernal reconoció cuál sería la consecuencia inmediata. “Si se hace la subasta, obviamente me tengo que ir de la casa”, expresó en declaraciones a la periodista Paula Varela. De todos modos, aseguró que ya cuenta con un “plan B” en caso de que deba dejar el inmueble.

Por su parte, Diwan manifestó su intención de vender la propiedad, dividir el dinero de acuerdo con el porcentaje que le corresponde a cada uno y cerrar definitivamente el vínculo patrimonial que todavía mantiene con su expareja.

En Intrusos revelaron además otro dato que podría resultar clave para el futuro del inmueble: un grupo inmobiliario y una constructora estarían interesados en el terreno, principalmente por su ubicación en una cotizada zona de Palermo.

Así, mientras avanza el proceso judicial, el destino de una propiedad que alguna vez estuvo valuada en 800 mil dólares vuelve a enfrentar a Bernal y Diwan, más de una década después de la separación.