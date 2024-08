La China Suárez confirmó el fin de su relación mediante un video: ¿Está con el primo de GH? 

En un video de TikTok aclaró que no estaba en ninguna relación.

La vida amorosa de la China Suárez parece ser todo lo contrario a un relieve llano. Su vida encuentra constantes cambios y si hablamos de sus parejas amorosas, hablamos de un camino con relaciones intermitentes.

Desde su ruptura con el cantante Rusherking, decidió resguardar su vínculo con Lauty Gram, al no blanquear el romance. Sin embargo, mediante las redes sociales, diversas publicaciones de ambos los colocaban en los mismos sitios, como en viajes en el exterior.

Por su parte, en diversas entrevistas, Lauty dejó en claro que mantenían un vínculo cercano. Sin embargo, ahora la actriz dejó en claro que está soltera, y lo hizo con un particular video en TikTok.

El video con el que la China Suárez confirmó su soltería

En los últimos meses, la China Suárez incursionó en la red social TikTok y fue en esta plataforma donde la actriz dejó al descubierto algunos aspectos de su vida privada.

En esta ocasión, decidió responder un cuestionario en el que indica qué cosas le permite realizar a su pareja, desde intercambios en redes sociales hasta realizar salidas que no incluyan a ella como novia. Entre risas, la actriz optó por si o por no, en las distintas preguntas.

La particularidad de este video es que se suele realizar entre quienes tienen pareja y la China haciéndolo dio a entender que tenía un novio, por el que realizó el challenge. Sin embargo, en la inscripción del contenido no dudó en hacer una aclaración: «No tengo novio pero tiene permiso«. De esta forma, la joven dejó en claro que no mantiene un vínculo formal con ninguna personal.

En las últimas horas, nuevamente, creció fuertemente el rumor sobre un vínculo amoroso que mantendría con Marcos Ginocchio, con quien compartió diversos eventos en los últimos tiempos. La actriz y el ganador de Gran Hermano se conocieron meses atrás, al momento de realizar un viaje a México, invitados por una reconocida empresa de bebidas.

Desde entonces, los jóvenes forjaron un gran vínculo. Lo curioso es que ambos intentan mantener con hermetismo los momentos que comparten, aunque algunas publicaciones de Suárez dejaron al descubierto la presencia del exhermanito. Y es esta necesidad de ocultar su relación lo que generó especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, recientemente, en una entrevista, Marcos indicó que solo los une una amistad.

La verdadera relación entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

La actriz ya se había referido en otras ocasiones al vínculo que los unía. Luego de haber publicado una foto del ganador de Gran Hermano, durmiendo a su lado, la China Suárez escribió en redes sociales un tajante descargo.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”.

Las reiteradas desmentidas parecían desaparecer en cada minuto, ya que en pocos meses habían logrado una confianza muy fuerte. Ambos habían salido a comer solos, Marcos se presentaba en el cumpleaños del hijo de ella o con las amigas de la actriz. Esto llevó a que el rumor siguiera creciendo.

Finalmente, en el ciclo Implacables (El Nueve), le preguntaron al modelo sobre este supuesto vínculo. “Con la China estuvimos comiendo, pero somos muy buenos amigos. Es una capa. Una genia”, expresó el modelo.