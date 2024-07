L-Gante habló de su vínculo con Wanda Nara y contó por qué le pidió perdón

L-Gante habló de su vínculo con Wanda Nara y contó por qué pidió disculpas luego de aparecer en un videoclip junto a La China Suárez. «Me llevo muy bien con ella (por Wanda). No es nada raro salir a un boliche con las personas que considerás tus amigos», señaló Elián Valenzuela, sobre la salida nocturna que compartieron.

💣 L-Gante habló de Wanda Nara y "La China" Suárez



Cc @Intrusos pic.twitter.com/S2pxrghQNZ — América TV (@AmericaTV) July 15, 2024

Tiempo después fue consultado por la posibilidad de ser «amigos con derechos» con la empresaria. «El que se pierde la noche de fiesta se la pierde. Sería un re loro si respondo cosas así», señaló L-Gante.

Sobre la canción junto a La China Suárez, L-Gante explicó: «Me ofrece compartir el arte, en este caso música que hacemos, y me puse de una. Estamos representando a Argentina en la música urbana y yo no tengo problemas». Por otro lado se refirió al posteo en el que parecía haberle pedido perdón a Wanda por el video con La China. «Le pedí perdón por otras cosas», dijo el cantante.

Sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, L-Gante aclaró: «Trato de no meterme en esas cosas, la segundeo para lo que sea y en su música digamos». Por último desestimó que Wanda se haya puesto celosa por aparecer junto a La China Suárez.

Wanda Nara y su nuevo tema ¿contra La China Suárez?

Wanda Nara se encuentra en el centro desde que anunció su nueva separación de Mauro Icardi, con quien tuvo varias idas y vueltas desde el escándalo de infidelidad en el que habría estado involucrada Eugenia “La China” Suárez.

Desde ese entonces, la mayor de las hermanas Nara siente que la modelo y actriz copia cada uno de sus pasos. Recientemente, la ex Casi Ángeles grabó un tema con L-Gante luego de que el cantante haya elegido a Wanda Nara para protagonizar uno de sus videoclips.

Ahora, Wanda estrena un nuevo tema musical y en el adelanto que presentó en sus redes sociales le dedica una frase a “la China”. “¿Te gusta copiarme, mi amor?”, pregunta en su nuevo tema “Ibiza”.