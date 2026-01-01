La China Suárez y Mauro Icardi recibieron el Año Nuevo juntos y compartieron su brindis en redes

Sin dudas, una de las parejas que más repercusión generó durante 2025 fue la de Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, quienes aprovecharon la celebración de fin de año para compartir el brindis con sus seguidores.

Desde Turquía, Mauro Icardi y la China Suárez despidieron el año con un mensaje de amor

Según la publicación conjunta, los novios difundieron una serie de imágenes desde Turquía, donde celebraron el cierre del año con looks coordinados en tonos clásicos para la ocasión: rojo, blanco y negro.

En la primera postal de la noche, Eugenia lució un vestido carmesí y, copa en mano, rodeó a Icardi, quien la abrazó por la cintura. La velada continuó con una cena romántica a la luz de las velas, momentos de baile y escenas de distensión que reflejaron la intimidad del festejo.

“Feliz Año 2026. Gracias, amor de mi vida, por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”, escribió el delantero del Galatasaray junto a la publicación, sellando el mensaje que acompañó el brindis de fin de año.