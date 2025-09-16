La confesión de Benjamín Vicuña: “La hice para que mis hijos me puedan ver”

Benjamín Vicuña paseó por la alfombra roja de la avant premiere de “Papá x dos”, película que co-protagoniza con Celeste Cid, junto a sus tres hijos producto de su relación con Pampita.

En diálogo con la prensa, el actor habló sobre la familia atípica sobre la cual gira la trama de la película y cómo piensa que habría que empezar a normalizar las distintas situaciones en las que se forman familias.

Vicuña en la alfombra roja: la película que dedicó a sus hijos

“Un poco es una lectura que invita a tener una reflexión tierna sobre las diferentes formas de formar una familia, que es lo que también nos da dispuesto a hacer por amor, y es una familia hermosa, diferente, potente, y estoy seguro de que la película les va a dar este mismo debate”, reflexionó.

Extrapolándolo a su caso, Vicuña fue más a lo sentimental y reconoció el amor que siente por los hijos que comparte con Pampita y la China Suárez.

En medio de los rumores sobre la vida cotidiana de los hijos que tiene con Eugenia Suárez, el actor sostuvo que grabó el film para que sus hijos pudieran verlo.

«Mis hijos son mi vida y esta película la hice por ellos. Recién me encontré con el director y me dijo ‘¿vos te acordás que cuando te llegó el guion lo que me dijiste fue: ‘¿Esta película la quiero hacer para que mis hijos me puedan ver?’ Y bueno, acá está, es un hecho», se sinceró.

Sinopsis de Papá x dos

Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá, es su Ex!

Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.