La confesión de Nazarena Vélez sobre su pasado con las drogas: “Si no tenía a mis hijos, no estaría viva”

La actriz Nazarena Vélez rememoró el difícil momento que atravesó cuando fue adicta a las anfetaminas, sostuvo: “Si no tenía a mis hijos, quizás no estaba viva” y ratificó su agradecimiento al fallecido conductor icónico, Gerardo Sofovich, a quién le adjudicó sus primeros trabajos.

Nazarena Vélez revivió su etapa más oscura y reveló cómo sus hijos la salvaron

Desde finales de los años ‘90 y hasta 2019, Vélez luchó contra la adicción a las pastillas, incluso, ella misma había contado que sufrió un preinfarto por sobredosis y la combinación de distintas sustancias, pero hoy lo mira en retrospectiva.

“Me acuerdo de todo, de mis momentos de sombras, fue una época dura porque en un punto siempre fui muy consciente. Soy mamá desde los 19 y siempre fui una buena mamá, no me podía hacer mucho la loca. Si no tenía a mis hijos, quizás no estaría viva”, contó la intérprete.

Al referirse a su propia voluntad y con 51 años, la artista se mira con más amabilidad: “Ya no me insulto porque hice lo que pude. Empecé a los 14 en este medio y no soy hija, ni sobrina, de nadie. Me debo la carrera a mí, la forma en que me reinventé y produje mi carrera”.

“También a muchas personas que fueron muy generosas conmigo. A Gerardo -Sofovich- lo amo, creyó en mí en televisión y en teatro, su única comedia musical la escribió para mí, a Gerardo le debo un montón”, añadió en línea.

Nazarena Vélez: «La base de mi vida está dentro de mi familia»

“Mis hijos me hicieron reproches. Principalmente, a Titi -Thiago Rodríguez- que no le gustaron ciertas fotos. El Chino -Gonzalo Agostini- y Barbi -Vélez- fueron mucho más compasivos y también vivieron que mamá estaba laburando, incluso me acompañaban a las fotos”, reveló Vélez.

“Muchas veces me dicen que soy fuerte y contesto que no, la mamá lo es, mi parte materna. La veía a Barby a sus tres años y yo estaba en una relación caótica, entonces me preguntaba qué estaba haciendo”, contó con notable emoción.

Respecto a su hijo del medio, explicó que quedó en medio de su disputa con Daniel Agostini: “El Chino se ligó una fea que fue mi pelea con el padre, descarnada y nos llegamos a odiar un montón. Todo el amor que nos tuvimos, se convirtió en una guerra y mi hijo estaba en el medio, con seis años. Mis hijos son muy amorosos y los crié con mucho”.

“La base de mi vida está dentro de mi familia, mis hermanos, madre y padre. Mis padres son una fuerza porque perdieron una hija, siempre miraron para adelante y me apoyaron, hasta en la época de las anfetaminas como si yo tuviera diez años y tenía 30”, concluyó la intérprete.