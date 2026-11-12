Detuvieron al primer sospechoso por el ataque a mujeres trans en Palermo: qué se sabe de la investigación

La investigación por el brutal ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo continúa en curso y, en las últimas horas, se confirmó la detención de uno de los siete sospechosos acusados de participar en el hecho. La Justicia informó que el objetivo es ubicar a todos los involucrados, aunque se adelantó que entre ellos habría dos que son menores de edad.

Primera detención por el ataque a mujeres trans en Palermo: la investigación

El hombre fue detenido el miércoles 11 de noviembre. La fiscal Andrea Scanga, titular de la dependencia especializada en discriminación, informó que pidió la orden de allanamiento y detención tras lograr identificarlo. El procedimiento fue avalado por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la jueza María Mercedes Maiorano.

La investigación se puso en marcha después de que el episodio tomara estado público a través de publicaciones periodísticas y videos difundidos en redes sociales.

A poco más de una semana del hecho, el detenido fue arrestado por la Policía de la Ciudad. Según lo explicado por Infobae, al sospechoso se le atribuye el delito de lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

El trabajo fue desarrollado por distintas áreas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Como parte de las pericias se analizaron publicaciones y perfiles de redes sociales desde los que se difundieron las imágenes del ataque, esto permitió identificar a usuarios vinculados con el caso.

Los investigadores indicaron que también solicitaron información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para establecer la titularidad de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación. A su vez se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de material aportado por la Policía de la Ciudad.

La pesquisa permitió identificar siete perfiles de interés, entre ellos hay dos personas menores de edad. Al mismo tiempo se verificaron siete domicilios en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con esa información, la Fiscalía solicitó los allanamientos que derivaron en la detención de uno de los sospechosos.

La causa continúa abierta para identificar y localizar al resto de las personas involucradas en el ataque contra las mujeres trans en Palermo.