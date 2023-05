La dura frase de Dallys Ferreira sobre Argentina que causó polémica: “Son pobres, pero los extraño”

La modelo paraguaya Dallys Ferreira, de recordado paso por diversos programas de la televisión nacional, visitó este martes los estudios de LAM, en América. Allí, sus dichos al opinar sobre la actualidad de Argentina generaron indignación tanto en las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito como en el público, que la crítico duramente en redes sociales.

Es que, cuando fue consultada por los motivos detrás de su breve regreso al país, la exvedette aseguró que «son pobres, pero los extraño un montón«, con cierto tono humorístico, tras lo cual añadió que «estoy de turista, gano mejor en Paraguay«.

Ante la mirada atónita del panel, Dallys, con una amplia sonrisa, insistió en su concepto irónico pero crítico de la situación argentina: “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les agradezco un montón”.

De inmediato, algunas de las integrantes del programa cuestionaron las expresiones de la paraguaya, como Nazarena Vélez quién dijo que «no podría creer» lo que acaba de decir. En el mismo sentido se manifestó Marixa Balli, otra de las «angelitas, que comentó: “¡Qué terrible que la gente te diga ‘están pobres, están mal».

En paralelo, las declaraciones de Ferreira no tardaron en generar repercusiones en las redes, en donde cientos de usuarios manifestaron su enojo y repudio, argumentando además que gran parte la carrera de la modelo tuvo lugar en los medios argentinos.

Dallys Ferreira y la situación de Argentina: «La gente no tiene esperanza»

Al observar las reacciones de las panelistas, Dallys argumentó sus dichos y precisó que su mirada negativa del país se debe a la falta de ánimo en la gente, que aseguró «no tiene esperanza» sobre el futuro de la Argentina.

“Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis acá y así fuimos llevando y arrastrando”, insistió la conductora, que se encuentra pasando algunos días de descanso en la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, si bien explicó que tiene la intención de visitar más seguido a la Argentina, remarcó que «la gente me dice ‘no vuelvas«, como consecuencia de la compleja situación económica. «Y estoy hablando de gente que tiene empresas», concluyó.