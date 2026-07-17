Final del Mundial 2026: entradas de hasta US$40.000 y fuerte suba de pasajes a Nueva York

El preico de las entradas y vuelos a Nueva York se dispararon por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. (Foto: gentileza)

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó una disparada histórica en la venta de pasajes aéreos a Nueva York. El fervor popular se tradujo de inmediato en una presión logística sin precedentes sobre las plataformas de turismo, con miles de hinchas desesperados por asegurar un lugar en los estadios de Estados Unidos.

Para desentrañar la ingeniería financiera de este fenómeno y los ocultos de la travesía, el periodista especializado en economía Pablo Wende en Río Negro Radio las variables de este comportamiento masivo en un mercado cambiario bajo la lupa.

«Es un fenómeno muy argentino. Siempre hay que decir que se trata de una minoría, un micromundo de ultra poder adquisitivo que se mueve para este segmento, pero que tiene un impacto real y visible», describió el analista.

Pasajes a Nueva York con subas del 6.000% y entradas por las nubes

Wende estuvo en Estados Unidos y participó del partido contra Inglaterra. Graficó este fenómeno con una anécdota durante el partido frente a Inglaterra. En la platea le tocó sentarse junto a un espectador de Irlanda que miraba azorado el despliegue de las tribunas y le confesó: «Son ricos los argentinos, tienen más plata que los ingleses«. Según relató Wende, la presencia nacional en las tribunas de Estados Unidos fue tan abrumadora que la relación frente a los hinchas británicos era de cuatro a uno.

La altísima demanda pulverizó la oferta de conectividad aérea para el partido y el regreso al país. Las plataformas de venta de pasajes registraron incrementos de hasta el 6.000% en las búsquedas y reservas de vuelos hacia la costa este norteamericana, convirtiendo a Nueva York en el destino más codiciado y caro del mapa.

A este costo logístico se le suma una pirámide de precios calificada como «infernal» para poder ingresar a la cancha.

De acuerdo con el relevamiento de los operadores, la entrada más barata disponible en los sectores más altos del estadio oscila entre los US$ 8.500 y los US$ 9.000. En tanto, las ubicaciones centrales de la parte baja cotizan entre los US$ 25.000 y los US$ 30.000, pudiendo alcanzar los US$ 40.000 si se le adicionan los servicios premium de Hospitality.

Muchos hinchas viajaron a la fase inicial apostando a que los precios caerían a último momento a través de las aplicaciones móviles -algo que sucedió en partidos de la Selección en las fases previas, pero la tendencia se mantuvo firmemente al alza.

El «colchón» de los US$ 300.000 millones fuera del sistema

Ante semejantes valores, la pregunta recurrente en el mercado financiero es cómo financia el hincha promedio una aventura de estas características. Wende ensayó una explicación técnica vinculada a la histórica capacidad de ahorro en moneda extranjera que caracteriza a la sociedad argentina.

«Siempre hablamos de que los argentinos tenemos más de US$ 300.000 millones fuera del sistema bancario. Bueno, una porción de eso se usa en algún momento para darse un gusto así», precisó el analista.

A esta masa de ahorros particulares se le suma el recurso del endeudamiento con tarjeta de crédito en dólares y los planes de financiación en cuotas fijas que muchas familias comenzaron a estructurar con más de un año de anticipación para amortizar el peso de la fase de grupos.

El millonario negocio de la reventa oficial que maneja la FIFA

Detrás de este esquema de precios estratosféricos se encuentra la aceitada ingeniería comercial de la FIFA. Lejos de combatir el mercado negro de entradas, la federación internacional absorbió y legalizó el circuito de la reventa a través de sus plataformas digitales oficiales.

La entidad «muerde» una comisión neta en cada pasaje de entradas que los usuarios realizan mediante su aplicación móvil habilitada, multiplicando sus ingresos operativos de forma exponencial.

El negocio es tan estricto que ni siquiera los propios futbolistas del plantel nacional quedan exentos del esquema tarifario. Según trascendió en los pasillos de la concentración, la organización exigió un piso de US$ 12.000 por entrada oficial para los familiares directos de los jugadores argentinos que pretendan presenciar la final en el sector preferencial, boletos que luego en el circuito de reventa general escalan con facilidad por encima de los US$ 25.000.

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