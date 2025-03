La ex mujer de Eduardo Fort apuntó contra Rocío Marengo: “Ella siempre habla de mí”:

La ex mujer del empresario Eduardo Fort, Karina Antonili, respaldada por su amiga y abogada Elba Marcovecchio, ganó el juicio por la pensión alimentaria de sus hijos, con ocho años de retroactivo que el empresario no abona y, ante esta situación, Antoniali acusó a Fort y fue tajante con su actual pareja, Rocío Marengo.

La palabra de Karina Antonili

Luego de haber estado en pareja durante 25 años junto al hermano de Ricardo Fort, Karina reveló que “después del divorcio, tenía todo a nombre de la fábrica y, personalmente, no me tocó nada porque hasta la vivienda estaba a nombre de él”.

“Pero, no importa que no me deje nada a mí -sarcástica- a parte de no dejarme estudiar ni trabajar. Eso es como el macho narcisista. El mismo me dijo “si no estás al lado mío, te vas de al lado del rey y pasás a ser una plebeya”, añadió enfurecida, pero en tono calmado

En cuanto a sus hijos, Karina hizo una curiosa comparación: “Hay una diferencia muy grande entre lo que ellos viven en la casa del padre y en la mía: sushi y mortadela, más o menos así. Y yo también, después de 25 años de estar con él y hacer absolutamente todo”.

Fuera de hablar del sushi y la mortadela,la ex cuñada de Ricardo Fort reprochó a su ex marido: “Lo ayudé hasta cuando tuvo un ataque al corazón y muchas otras cosas que no se pueden contar”.

“Yo también merezco disfrutar con mis hijos”, remarcó Antoniali, al tiempo que afirmó que la justicia le otorgó una cuota alimentaria triple, pero “el señor -Eduardo Fort- no la paga, siempre me paga retrasado”.

Más de una década y la pica con Rocío Marengo sigue intacta

Después de varias idas y vueltas, Rocío Marengo aún no logra encauzar una relación con Antoniali, que reclama que el padre de sus hijos sólo la saluda cuando “no está con ella”. En esta línea, añadió: “No me quiero meter en ese tema porque ella -Marengo- siempre está hablando de mí y yo no le doy cabida a las personas que no me interesan”.

“Tengo una vida, siempre fui una mujer súper inteligente, me creo muy inteligente y puedo sola conmigo, pero con mis hijos, no. Me salió el juicio retroactivo, es decir que lo de ahora, él -Fort- me lo tiene que dar por ocho años y tampoco lo paga”, apuntó Karina.

“Mis hijos no encuentran un vínculo y fue desde que ella -Marengo- insultó al padre. Hubo una discusión muy grande y bueno. Quisiera que ella -Marengo- no le pregunte por mí a los hijos de Eduardo y, si se lo tomó personal, que recuerde que hay tres chicos de por medio”, remarcó al rememorar el episodio público en que la intérprete realizó un fuerte descargo contra su marido.

Aunque la relación con Marengo lleva por lo menos once años, Antoniali se considera aún en un lugar fundamental y al respecto sostuvo: “Conmigo se casó y tuvo tres hijos”.