Los conmovedores mensajes de los famosos por el drama de Bahía Blanca

Este fin de semana, un temporal afectó gravemente a Bahía Blanca, dejando un saldo de 16 personas fallecidas y más de 1.450 evacuadas. La ciudad sigue trabajando en la recuperación, mientras las autoridades coordinan esfuerzos de rescate y asistencia.

Los mensajes que dejaron algunas personalidades el mundo del espectáculo y del deporte en redes

Bahía Blanca es el lugar donde nacieron varias figuras del deporte y el espectáculo argentino. Tal vez el más destacado sea Emanuel Ginóbili, que atento al drama que viven en su ciudad como consecuencia de las fuertes lluvias y las inundaciones dijo que es «otro golpe duro para mi querida Bahía Blanca. Ahora una inundación. ¡Qué tristeza lo que se ve! Abrazo enorme a la distancia a todos los que la están pasando mal».

Abel Pintos tiene a su madre, hermana y sobrinos viviendo allí y ya se comprometió a juntar dinero de sus próximos shows para ayudar con la reconstrucción de la ciudad. «Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos», escribió en sus redes.

Rocío Marengo, también nacida en Bahía Blanca, dijo a TN: “Estoy muy triste, la verdad. De hecho, recién hablaba con mi hermano, me contaba un poco cómo está todo con los cercanos, los amigos, los parientes. Me quedé sin voz. La angustia me aprieta el pecho porque no puedo creer que Bahía nuevamente esté atravesando una situación como esta. Cuando yo era chica esto no se veía, creo que no se veía, estas cosas que han pasado así de la naturaleza, no se había visto en el país. Yo estoy en shock, no puedo creer lo que veo. Yo estaba de viaje, llegué ayer a la noche, así que hoy tenía pensado arrancar con todo, la rutina y volver para empezar el año, qué sé yo, y ya hoy arranqué con una piña en la cara por esta situación. Todo el día atenta a las novedades, a lo que pasa. Es lamentable, es un horror, es muy doloroso. Estoy pinchadísima mal. No lo puedo creer, la verdad que es espantoso”.

El comediante Agustín Aristarán y el tenista Guido Pella también se solidarizaron, junto a muchas más que a pesar de no haber nacido allí pidieron ayuda y compartieron desde sus redes sociales distintos centros para hacer llegar donaciones o cuentas bancarias a las cuales se les puede enviar dinero para ayudar a aquellos que perdieron todo. Uno de ellos fue Lionel Messi.