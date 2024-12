La hermana de Mauro Icardi hizo un comentario tajante sobre Wanda Nara: «Lo predije»

habló con la revista ¡Hola! sobre la separación de su hermano, Mauro Icardi, y Wanda Nara, tras 12 años de relación y dos hijas en común.

Qué dijo Ivana Icardi sobre Wanda Nara

“Hay temas muy delicados que tocan mis heridas”, aclaró la joven de 29 años antes de comenzar a hablar sobre el tema, desde su casa de Madrid.

“Ahora creo que lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ser su hombro si lo necesita, aunque estemos todos a la distancia. No voy a forzar un acercamiento, pero sí quiero que Mauro sea feliz, es lo único que quiero, que esté tranquilo con sus hijas y que pueda disfrutar de su carrera. Él tuvo que pasar por muchas cosas para llegar hasta donde está hoy”, aseguró Ivana.

«La verdad es que la separación de mi hermano no me sorprende. Creo que el hecho de que él se fuera muy joven de casa, con 15 años, no ayudó a que sus relaciones, tanto familiares como en sus vínculos sentimentales, fueran firmes», reconoció la hermana menor del jugador.

Mauro Icardi estaría distanciado de toda su familia y no habría hecho demasiados amigos en los últimos años, por eso tal vez le estaría costando tanto esta separación.

«En los últimos años nuestra relación no ha sido buena. Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer ‘colgarme’ de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido. Todas las discusiones que he tenido con mi hermano han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él. Creo que mi hermano no distinguía entre quienes lo querían por haber compartido la vida junto a él y quienes lo querían sólo por haberse convertido en ‘Mauro Icardi’. Por muchos años eso me dio impotencia, pero hoy sólo siento compasión», afirmó Ivana.

Al ser consultada por Wanda Nara, dijo que la relación con ella «era inviable»: «Prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Sólo espero que encuentre paz».