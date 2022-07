La historia de Adriano, el perro ciego abandonado que conmovió a las redes

La historia de Adriano, un perro cocker ciego de 14 años abandonado por su dueña, conmovió este martes a las redes sociales. Es que la mascota fue dejada en el jardín de una casa en el barrio porteño de La Paternal, y la mujer que lo liberó ahí quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Tras el triste episodio, que indignó a los amantes de los animalitos, ahora Adriano busca una familia que pueda adoptarlo, mientras permanece en tránsito con una joven vinculada a las organizaciones proteccionistas.

Según la reconstrucción del hecho a partir de las cámaras de vigilancia, una mujer que habría sido su dueña hasta entonces lo paseaba por la zona. En un movimiento inesperado, ella alzó al perro y lo arrojó al jardín de una vivienda, donde dejó una nota en el buzón.

En ese escrito, se presentaba al pichicho: «me llamo Adriano. Tengo 14 años, nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos», señala.

Una mujer abandonó a un perro ciego y ahora buscan a una familia que lo adopte https://t.co/E71zFZdAFI



Adriano es un cocker de 14 años. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que la dueña lo dejó en una casa. pic.twitter.com/n40V2hbtiv — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 18, 2022

Si bien Adriano no puede quedarse en la casa donde lo dejaron, la persona que vive allí pidió socorro de inmediato a las organizaciones proteccionistas para activar un protocolo que le permita ser adoptado en breve.

Actualmente, se encuentra en tránsito y las chicas del refugio «Patitas en Casa» intentan darle un nuevo hogar, buscando «a la mejor de las familias» para él.

“Tenemos muchísima bronca e impotencia, nos pasamos el domingo angustiadas por la situación, porque realmente no podemos creer estas cosas”, agregaron las coordinadoras del refugio tras compartir las imágenes del abandono.