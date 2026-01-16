La historia desconocida de Inés Estévez: trabajo, pocos recursos y noches en Retiro

Inés Estévez sorprendió al relatar una parte desconocida de su pasado, cuando recién había llegado a Buenos Aires desde Dolores para estudiar y no tenía dinero suficiente para alquilar un lugar donde vivir.

La actriz habló del tema en el ciclo “Ángel Responde” (Bondi), donde fue consultada por sus primeros años en la ciudad.

Inés Estévez recordó cuando durmió en la estación de Retiro al llegar a Buenos Aires

Allí contó que durmió en la estación de Retiro porque su sueldo alcanzaba para lo básico, pero no para pagar vivienda.

Estévez explicó que, aunque dormía en la calle, su situación no era la indigencia: “De eso se ha hecho un tango. Sí, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme”.

La actriz remarcó que no quiso pedir ayuda a sus padres: “Yo no quería pedir ayuda a mis padres porque no tenían ellos recursos. Ya habían bancado tres hijos que habían estudiado cosas normales”.

Inés comentó que durante aquella etapa tenía trabajo, pero el dinero era insuficiente para tener un hogar propio: “Podía comer, viajar, pero no podía alquilar un departamento”.

Cuando le preguntaron si había recurrido a amigos, fue directa: “No tenía tantos amigos. O sea, acababa de llegar”.

Por otro lado, Estévez recordó cómo eligió un lugar donde sentirse más segura: “Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así?’”.

La respuesta fue la estación de Retiro, por las condiciones del lugar: “‘Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños supercompletos’. De repente, hacía unos viajes en subte”.