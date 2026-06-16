La historia secreta de Nicolás Repetto y Raquel Mancini: encuentros ocultos y una relación que nadie conocía

Durante décadas, fue una historia que permaneció lejos de los medios y del conocimiento público. Sin embargo, con el paso del tiempo, Raquel Mancini decidió contar cómo fue el romance secreto que vivió con Nicolás Repetto en uno de los momentos más intensos de la televisión argentina.

La exmodelo recordó que la relación comenzó a principios de los años 90, cuando el conductor atravesaba su separación de Reina Reech y era una de las figuras más populares del país. La enorme exposición mediática de aquella época hizo que ambos decidieran mantener el vínculo en la más absoluta reserva.

Cómo comenzó la historia entre Raquel Mancini y Nicolás Repetto

Según relató Mancini en una entrevista, el primer acercamiento ocurrió durante una participación televisiva. La química fue inmediata y pronto comenzaron a verse con frecuencia.

A pesar de la conexión que existía entre ambos, coincidieron en que la relación debía mantenerse alejada de la mirada pública.

“Lo veía en el programa de él y ahí pegamos onda. Empezamos a salir, obviamente escondidos, porque no estaba para que fuera público. Yo no tenía ganas y él tampoco”, recordó la exmodelo.

En aquellos años, Repetto era uno de los conductores más buscados por la prensa del espectáculo y cualquier movimiento podía convertirse en noticia.

El increíble método que utilizaban para escapar de los paparazzi

Uno de los episodios más llamativos de esta historia ocurrió durante una estadía en Punta del Este.

Según contó Mancini, la obsesión de los fotógrafos por captar imágenes exclusivas los obligó a idear estrategias insólitas para verse sin ser descubiertos.

La modelo reveló que llegó a ingresar escondida en el baúl de un automóvil para poder entrar a la casa del conductor sin llamar la atención.

“Entré en el baúl, me quedé tres días en su casa y cuando me fueron a buscar me fui en el baúl de nuevo”, recordó entre risas.

La exmodelo explicó que, antes de la llegada de las redes sociales, los paparazzi pasaban horas apostados frente a las casas de los famosos con enormes teleobjetivos en busca de una imagen exclusiva.

“Imaginate el calor en verano ahí adentro, con la arena que queda de las cosas de la playa”, agregó con humor al recordar aquella aventura.

Una relación intensa, pero sin enamoramiento

Aunque compartieron momentos importantes y lograron sostener el vínculo durante un tiempo, Mancini aclaró que la relación nunca llegó a transformarse en una gran historia de amor.

Según explicó, ambos disfrutaban de estar juntos, pero ninguno desarrolló sentimientos más profundos.

Con el paso de los años, cada uno siguió caminos diferentes y el romance quedó guardado como una anécdota que muy pocas personas conocían.

El reencuentro años después

Mucho tiempo después de aquella historia, Raquel Mancini volvió a cruzarse con Nicolás Repetto cuando él ya estaba consolidado en su relación con Florencia Raggi.

Según contó, el encuentro fue cordial y dejó en claro que el romance había quedado definitivamente en el pasado.

Más de treinta años después, la revelación sorprendió al mundo del espectáculo y permitió conocer una historia que permaneció oculta durante décadas, en tiempos donde los famosos hacían todo lo posible para escapar de los flashes y proteger su vida privada.