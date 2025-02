¡Sorpresa! Así será la doble eliminación en Gran Hermano

Tras una semana con ingresos nuevos que sacudieron la casa, Gran Hermano tuvo este domingo una nueva gala, e inmediatamente después de conocerse al más votado negativamente, Santiago del Moro sorprendió a todos con el anuncio de una doble eliminación.

Sorpresiva doble eliminación en Gran Hermano

No fue una semana más en Gran Hermano, ya que fueron los primeros días de los nuevos ocho ingresos, sumado a la vuelta de Delfina en lugar de Claudio, que tuvo que abandonar por un problema de salud. En este marco, hubo fulminados, sancionados y un «placón» que se resolvió este domingo con la salida de Brian.

Consumada la eliminación, el animador de Telefe confirmó que desde este lunes, todos los participantes se encuentran nominados, en una placa que se resolverá por el voto positivo. Pero, para peor, serán dos los eliminados.

“Semana de placa positiva, y no se va a ir un jugador, se van a ir dos. No hay tiempo para nada, adáptense”, dijo el conductor. De esta manera, toda la casa, menos el ganador de la prueba del líder de este lunes, se encuentra nominada.

La crisis de Eugenia en Gran Hermano

Eugenia es una de nuevas participantes de Gran Hermano, que rápidamente pudo abrir su corazón con sus compañeras al revelar que tiene problemas a la hora de mostrar su cuerpo.

“Estoy haciendo un esfuerzo con eso, con el tema de mi cuerpo, porque no iba a entrar directamente, porque digo, no, con estas limitaciones que tengo. Digo, o no entrás o te olvidas de eso y entrás porque no puedes con las dos. Y te juro que lo estoy recontra manejando porque si por mí fuera, me quisiera esconder, ¿me entiendes?”, aseguró la participante del reality.

Cuando Eugenia fue al baño a cambiarse, Sandra celebró el haber trabajado el tema: “Menos mal que lo tengo elaborado después de tantos años de análisis, ¿no? Esto de pensar que lo que puede decir el otro, de tu cuerpo”.

Con información de NA