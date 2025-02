La justicia ¿falló a favor de Wanda Nara?: qué dijo la abogada de Mauro Icardi

Durante la tarde de ayer, Ángel de Brito aseguró que el juez encargado de la causa que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus dos hijas falló a favor de la conductora. Sin embargo, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, negó rotundamente que haya sido así. Qué dijo la letrada.

Elba Marcovecchio habló sobre la situación legal de Mauro Icardi: «Wanda Nara viola dos medidas cautelares dictadas»

“El nuevo juez falló a favor de Wanda Nara y no de Mauro Icardi. Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia al no entregar a las nenas, no hay multa por 80 palos ni nada hasta que resuelva la cámara», aseguró Ángel de Brito el pasado miércoles en Bondi Live.

Sin embargo, Elba Marcovecchio, abogada del delantero del Galatasaray, negó rotundamente dicha información y aseguró que la conductora de Bake Off deberá entregarle las niñas a su padre de todas formas. “No es así. Será en la causa con Eugenia, pero no en relación a Mauro, porque no salió nada. Es raro, no hubo ninguna resolución que considera el recurso”, aseguró en vivo por LAM.

“Wanda viola dos medidas cautelares dictadas. Ella apela pero hay un artículo del código que dispone expresamente que la apelación no tiene efecto suspensivo y que la orden debe ejecutarse. Entonces, la verdad que no se entiende”, explicó la abogada.

Además, comentó acerca de la millonaria multa que podría ponerle la justicia a Wanda por incumplir la medida cautelar. “La multa sí es una cuestión que puede apelarse y que perfectamente se puede suspender hasta que la Cámara lo confirme. Pero eso es una cuestión económica, en cuanto a la obligación de reintegrar a las niñas, eso tiene que ejecutarse”, concluyó Marcovecchio.