La “lista negra” de Susana: quiénes no aparecerán en su serie biográfica

Recientemente, Susana Giménez dio a conocer que la “convencieron” para realizar su biopic ya que “todo el mundo” llevó su historia a los capítulos de plataformas de streaming y, en fechas donde la producción de Moria Casán quedará filmada, la conductora no quiso perderse la oportunidad.

Susana Giménez elige qué contar en su biopic: siete amores y varios borrados

Es que la diva de los teléfonos no tendría inconvenientes a la hora de sumirse de lleno en sus inicios sobre las pasarelas, trabajos actorales o de vedette, incluso en siete de sus romances más famosos, con algunas excepciones y su punto de mayor celebridad en el estándar de diva.

Sin embargo, como toda estrella, contaría con una “lista negra” que implica a cuestiones que prefiere resguardar del ojo público, tales como su familia y algunas personalidades con quienes tuvo vínculos, incluso icónicos o “novios por los que se peleó”, según trascendió en las últimas horas.

Al igual que las series biográfica “Menem”, del ex presidente Carlos Saul, y “Coppola, el representante”, la biopic de la conductora, sería dirigida por Ariel Winograd con equipo creativo de Amazon. Winograd también estuvo al frente del film “El Robo del siglo” y “Sin hijos”, entre otros.

La serie tendría dos temporadas

Respecto al ciclo de “Su”, relataría su historia sólo con siete amores durante dos temporadas, entre ellos estaría presente Mario Sarrabayrouse, el primer marido de la diva, con quien se casó en 1962, cuando ella tenía 17 años y, fruto de ese vínculo, nació su hija Mercedes, pero Giménez había asegurado que él no aportaba “ni para la mamadera”.

Otra historia confirmada es la que tuvo con Carlos Monzón que inició en 1974 durante el rodaje de “La Mary” y, aunque estuvieron juntos durante cuatro años, el vínculo se tornó violento, al punto en que la misma mediática reveló que fue “lo mejor y lo peor” de su vida.

Con quién dará que hablar, será el romance con Cacho Castaña que tuvo lugar en 1975, se inició durante una temporada en Mar del Plata y se extendió por siete meses, lo que terminó con una amistad entrañable.

Asimismo, trascendió que la misma diva habría pedido un actor destacado para ponerse en la piel de Ricardo Darín con quien estuvo en pareja en 1978. La relación terminó en buenos términos porque Darín quería formar una familia y Susana no deseaba tener más hijos, pero tras la ruptura mantuvieron una amistad muy cercana que perdura hasta hoy.

Si bien restan definir algunos amoríos, se conoció que Sandro, Héctor Cavallero y Julio Iglesias no aparecerían en la historia.