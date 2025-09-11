La diva contó que muy pronto se estrenará una serie sobre su vida. Conocé acá de qué se tratará, cuándo se estrenará y todos los detalles de esta producción esperada.

Susana Giménez confirmó que tendrá una serie sobre su vida: ¿Cuándo se estrenará?

Susana Giménez confirmó que se estrenará una serie sobre su vida. Lo reveló en diálogo con el periodista Javi Ponzo, en la presentación de una nueva temporada de LOL. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que anteriormente ella había dicho que no a esta posibilidad.

«Si, se va a hacer«, dijo entre risas. Luego, aclaró por qué cambió de opinión: «En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’, pero ahora que todo el mundo cuenta todo…«

Además, mencionó que desea cumplir un especial deseo antes de que comiencen las grabaciones: «Lo que quiero es sentarme con los guionistas«, declaró. La diva aclaró que ella quiere contar su historia a su manera.

Ponzo le consultó sobre tres momentos de su vida que tienen que estar en la serie y Susana respondió: «Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, que maduro, para decir algo elegante«. El periodista también le preguntó si le gustaría aparecer en la producción, y la diva fue tajante con su respuesta: «No creo».

Para cerrar el tema, Susana reveló que todavía no hay fecha de estreno: «Hasta ahora es todo contado, los guionistas empezarán a trabajar y yo tengo que comenzar a contar todo«.

Esta nueva serie biográfica se suma a la larga lista de producciones sobre la vida de famosos, como Diego Maradona, Fito Páez, Sandro, entre otros. Cabe destacar que esta semana se confirmaron dos nuevos documentales de cantantes: Lali Espósito y Duki.

Lali anunció su documental en Netflix: «La que le gana al tiempo»

Con un video en el inicio de su show del sábado 6 de septiembre en Vélez Sarfield, la cantante Lali Espósito dio a conocer que se viene una ficción contando su vida por Netflix, la plataforma de streaming.

«La que le gana al tiempo». Con esa frase se difundió un video. Será el nombre del documental que tendrá a Mariana «Lali» Espósito como protagonista y podrá verse en la plataforma de streaming Netflix.

El anuncio lo realizó la mismísima Lali en la previa del show de este sábado en el estadio de Vélez. En el clip se ven imágenes suyas de pequeña, haciendo patinaje artístico y una transición de imágenes con el look con el que abre sus shows de «No vayas a atender cuando el demonio llame tour».