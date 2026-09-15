La mamá de L-Gante habló tras el allanamiento y apuntó contra la denunciante: “Es una usurpadora”

La situación judicial de L-Gante sumó un nuevo capítulo luego de los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al cantante en General Rodríguez. Tras conocerse el operativo, su mamá, Claudia Valenzuela, salió públicamente a defenderlo y apuntó contra la joven que presentó la denuncia por presuntas amenazas.

En declaraciones al programa Pasó en América, la madre de Elián Valenzuela aseguró que detrás de la causa existe un conflicto por unos terrenos que, según su versión, pertenecen a su familia desde hace décadas.

“Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares. Esta señorita no es una exnovia de Elián”, afirmó Valenzuela, según reprodujo Ciudad Magazine.

La versión de la mamá de L-Gante sobre el conflicto

Durante la entrevista, Claudia Valenzuela sostuvo que conoce a la denunciante del barrio y lanzó fuertes acusaciones contra ella. Sin embargo, no aportó pruebas públicamente que respalden esas afirmaciones.

La mamá del referente de la cumbia 420 explicó además que el conflicto tendría su origen en la ocupación de terrenos ubicados cerca de la vivienda de su madre.

“La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años”, señaló.

Siempre según su relato, la mujer habría ingresado al lugar junto a otras personas unas semanas atrás. Valenzuela aseguró que su familia realizó una denuncia por esa situación y sostuvo que quienes estaban en la propiedad no se habrían presentado posteriormente ante la Fiscalía.

Por qué allanaron propiedades vinculadas a L-Gante

La versión de la familia del músico contrasta con la denuncia que dio origen a la investigación. Según informaron La Nación, Infobae y TN, una mujer de 23 años denunció que fue intimidada para abandonar una propiedad de General Rodríguez. De acuerdo con su presentación judicial, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por varias personas y algunas de ellas habrían portado armas de fuego.

La denunciante aseguró haber reconocido al cantante entre quienes se presentaron en el terreno y sostuvo que le exigieron que abandonara el inmueble argumentando que eran sus propietarios.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó tres allanamientos en domicilios vinculados a L-Gante y su entorno. Los investigadores también analizaron cámaras de seguridad y el recorrido de vehículos que presuntamente participaron del episodio.

De acuerdo con La Nación, el músico quedó formalmente imputado en una causa en la que se investigan presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio.

Por el momento, se trata de una investigación en curso y será la Justicia la que deberá determinar cómo ocurrieron los hechos y las eventuales responsabilidades.