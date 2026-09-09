MasterChef Celebrity con elenco completo: uno a uno los 24 participantes de la nueva edición

Las cocinas más famosas del mundo vuelven a prenderse este 2026. Con el final del enigma de los últimos dos nombres se completó el elenco de la competencia MasterChef Celebrity en Telefe. Estará nuevamente bajo la conducción de Wanda Nara.

Uno de los nombres más recientes develado fue L-Gante, el cantante y referente de la cumbia 420.

La lista completa de participantes de Masterchef Celebrity 2026

Según indicó Telefe, este es el listado completo de participantes:

China Ansa

Luck Ra

L-Gante

Lizy Tagliani

Marta Fort

Julieta Nair Calvo

Morena Beltrán

Pablo Migliore

Nazareno Casero

Pachu Peña

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Diego Ramos

Alejandro Lerner

Seba Presta

Rocío Robles

Paula Trapani

Campi

Hernán Coronel

Pablo Giralt

Karina Mazzocco

Juli Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Ian Lucas, el último ganador de MasterChef Celebrity

El influencer Ian Lucas se consagró campeón de la anterior edición de MasterChef Celebrity venciendo en la final a Sofía “La Reini” Gonet. en una noche en la que el programa de Telefe superó los 20 puntos de rating,

Ian logró destacarse con una propuesta sólida desde lo técnico y lo conceptual, lo que terminó inclinando la balanza a su favor frente al estilo innovador de “La Reini”, quien también recibió elogios del jurado por su desempeño a lo largo del certamen.

El veredicto estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle de los platos antes de anunciar al ganador.