La mesa de Mirtha Legrand: quiénes son los invitados de este sábado por El Trece

El Trece confirmó quiénes serán los invitados de este sábado en la tradicional mesa de Mirtha Legrand, una emisión que promete combinar espectáculo, emociones y actualidad, con figuras muy reconocidas por el público argentino.

Estos son los invitados de Mirtha Legrand Hoy

La televisión abierta se prepara así para una noche de alto impacto, con la presencia de cuatro personalidades que atraviesan distintos momentos profesionales y personales, lo que anticipa una charla diversa y dinámica en el emblemático programa.

Según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, Sandra Mihanovich, Darío Barassi, Araceli González y Francisco Olivera compartirán la mesa de Mirtha Legrand este sábado 13 de diciembre, desde las 21.30, por la pantalla de El Trece.

La cantante Sandra Mihanovich llegará al ciclo en un año especial, marcado por proyectos artísticos y reflexiones personales, mientras que Darío Barassi, uno de los conductores más populares del canal, aportará su habitual cuota de humor y cercanía con el público.

Por su parte, Araceli González, figura histórica de la ficción nacional, seguramente será consultada sobre su presente laboral y su vida personal, temas que suelen despertar gran interés mediático. Completa la mesa Francisco Olivera, periodista y analista político, quien aportará una mirada sobre la actualidad nacional en un contexto social y político sensible.

Con la conducción de Mirtha Legrand, el programa volverá a apostar a una combinación clásica de entretenimiento, actualidad y opinión, fórmula que mantiene vigente al ciclo y lo convierte cada semana en uno de los platos fuertes del fin de semana televisivo