Las reuniones secretas de domingo entre Teté Coustarot y Mirtha Legrand: cómo es la diva en la intimidad

Teté Coustarot reveló detalles íntimos de las tradicionales reuniones de domingo que comparte con Mirtha Legrand, a quien describió como una mujer atenta, observadora y fiel a su inconfundible sentido del humor.

La conductora será una de las presentadoras de los premios Martín Fierro de Cine, junto a Luciano Cáceres, el próximo lunes 8 de diciembre. En ese marco, contó cómo es su vínculo personal con la diva.

“Taza, taza, cada uno a su casa”: Teté Coustarot reveló las frases y rituales íntimos de Mirtha Legrand

Sobre esos encuentros cotidianos, Coustarot confesó: “Lo disfruto, y lo genial de ella es que, si no llego a poder ir, va a haber un planteo. Tiene esa calidez de alguien que realmente quiere verte. Cuando entra, le tenemos que mirar todo el vestuario porque viene hasta con la cartera que hace juego”.

Aun así, el carácter inconfundible de Mirtha siempre aparece al final de la velada:

“Ella dice: ‘Taza, taza, cada uno a su casa’. Me hace gracia porque lo suelta de pronto”, relató entre risas.

Para Coustarot, la vigencia de Legrand se explica por su lucidez y sensibilidad:

“Llegó al lugar donde está porque se mantiene conectada con todo. Si estamos en el té y ve que alguien está un poco triste, se da cuenta, conecta y pregunta. Es brillante de inteligente”.

NA